El director técnico de la selección peruana de fútbol, Jorge Fossati, se pronunció sobre los jugadores que podría convocar para la próxima fecha FIFA del mes de marzo, donde la selección jugaría dos partidos amistosos de preparación de cara a la Copa América 2024 y el reinicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Al nuevo estratega de la Bicolor se le consultó puntualmente por el jugador Gianluca Lapadula, del Cagliari italiano, quien no ha jugado en los últimos partidos de su equipo por encontrarse lesionado.

“Lapadula ha estado lesionado, está lesionado ahora, cómo llegará a marzo, no sé. Si no llega bien a marzo, no estará, o en una de esas, como es fecha FIFA, lo invitamos para que esté, pero no estará dentro del plantel, simplemente para ir ganando tiempo”, indicó Fossati en conferencia de prensa.