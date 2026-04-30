El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, se refirió a la salida del técnico Jorge Fossati y explicó las razones que impidieron su continuidad al mando del equipo crema. Sus declaraciones generaron repercusión por la firmeza con la que expuso la postura institucional.

Velazco fue claro al detallar las exigencias del estratega uruguayo, señalando que “con el profesor Fossati no se pudo continuar porque teniendo contrato pidió el doble de su sueldo, pidió autos de alta gama, asientos de primera clase, pidió tener poder de decisión en la parte comercial y marketing, y eso no lo podemos permitir”. De esta manera, dejó en evidencia las diferencias entre ambas partes.

El directivo también enfatizó que la institución no está dispuesta a ceder en aspectos que van más allá del ámbito deportivo. En ese sentido, recalcó que el club debe mantener una línea clara de gestión y que ninguna figura está por encima de los intereses de Universitario.

Finalmente, Velazco cerró con un mensaje contundente que resume la postura del club: “La U está primero”. Con ello, reafirmó que todas las decisiones se toman pensando en la estabilidad y el futuro de la institución crema.