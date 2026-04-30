Por Redacción EC

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, se refirió a la salida del técnico Jorge Fossati y explicó las razones que impidieron su continuidad al mando del equipo crema. Sus declaraciones generaron repercusión por la firmeza con la que expuso la postura institucional.

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