Ignacio Buse sigue su camino rumbo a meter al top 100 del ranking ATP. En esta oportunidad, el tenista peruano derrotó al brasileño Gustavo Heide por 6-1 y 6-4 y avanzó a las semifinales del Challenger 100 de Montevideo.

El nacional mostró autoridad desde el inicio, imponiendo ritmo, precisión y solidez mental en uno de sus partidos más completos de las últimas semanas, por lo que terminó celebrando su clasificación a la siguiente instancia.

Este sábado, ‘Nacho’ buscará su pase a la final ante el argentino Román Burruchaga, quien venció a su compatriota Mariano Navone por 6-4 y 6-4 para asegurar su presencia entre los cuatro mejores del torneo.

El choque Buse vs. Burruchaga promete ser uno de los partidos más importantes del certamen por lo que representa para ambos jugadores.

El ranking en vivo coloca tanto al peruano como al argentino cerca del top 100, por lo que su duelo define muchos de los objetivos de ambos. El ‘entry list’ del Abierto de Australia 2026 se define con el ránking del próximo lunes y el campeón del Challenger de Montevideo podrá clasificar directamente al cuadro principal del primer Grand Slam del año.

Como se recuerda, Buse (110° en el ranking) necesita ganar el Challenger de Montevideo para sumar 677 puntos y meterse en el top 100, lo cual le aseguraría estar en el cuadro principal del Australian Open 2026.

