Sigue en gran momento. Igancio Buse debutó este martes 23 de septiembre en el Challenger de Lisboa con victoria sobre el local Francisco Rocha.

El tenista peruano, aunque con ciertas dificultades en el primer set, logró imponerse con un buen tenis por 2-0 (6-3 y 6-0).

El jueves 25 de septiembre enfrentará al brasilero Thiago Monteiro por un boleto a los cuartos de final.

