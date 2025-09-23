Sigue en gran momento. Igancio Buse debutó este martes 23 de septiembre en el Challenger de Lisboa con victoria sobre el local Francisco Rocha.
MIRA | Francesco Andrealli, el capitán de 18 años en el ‘nuevo rico’ del fútbol italiano, los elogios de Fábregas y por qué fue importante su debut con la Sub 18
El tenista peruano, aunque con ciertas dificultades en el primer set, logró imponerse con un buen tenis por 2-0 (6-3 y 6-0).
El jueves 25 de septiembre enfrentará al brasilero Thiago Monteiro por un boleto a los cuartos de final.
***************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC