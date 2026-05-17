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Con sello peruano: Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Nicolás Baena competirán en Roland Garros 2026.
Con sello peruano: Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Nicolás Baena competirán en Roland Garros 2026.
Por Redacción EC

El tenis peruano vive semanas de ilusión. Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Nicolás Baena estarán presentes en Roland Garros 2026, uno de los torneos más importantes y exigentes del circuito mundial. Los tres buscarán dejar el nombre del Perú en alto sobre la arcilla parisina.

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