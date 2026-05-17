Con sello peruano: Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Nicolás Baena competirán en Roland Garros 2026.

El tenis peruano vive semanas de ilusión. Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Nicolás Baena estarán presentes en Roland Garros 2026, uno de los torneos más importantes y exigentes del circuito mundial. Los tres buscarán dejar el nombre del Perú en alto sobre la arcilla parisina.

El primero en entrar en acción será Gonzalo Bueno, actual número 184 del ranking ATP. El peruano disputará la fase clasificatoria entre el 18 y el 22 de mayo y necesitará ganar tres partidos para lograr un lugar en el cuadro principal del Abierto de Francia.

Por su parte, Ignacio Buse llegará directamente al main draw gracias a su gran presente en el circuito. El peruano, ubicado en el puesto 62 del ranking ATP, volverá a poner al Perú en el cuadro principal de Roland Garros, algo que no ocurría desde la histórica campaña de Juan Pablo Varillas en 2023.

La presencia peruana también estará en la categoría junior con Nicolás Baena, joven tenista de apenas 18 años que disputará el torneo juvenil entre el 31 de mayo y el 6 de junio. El camino de Baena recuerda al de Buse, quien también jugó Roland Garros junior años atrás antes de dar el salto profesional.

Roland Garros es considerado por muchos el Grand Slam más duro del calendario debido a la exigencia física de la tierra batida. En ese escenario, los tres peruanos intentarán seguir confirmando el gran momento que atraviesa el tenis nacional y alimentar la ilusión de volver a ver al Perú compitiendo entre los mejores del mundo.

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