Gonzalo Bueno comenzó con buen pie la defensa de su corona en el Challenger de Liberec 2026. El tenista peruano derrotó al español Pablo Martínez por 7-6 y 6-4 en un partido muy disputado, resultado que le permitió clasificar a los octavos de final del torneo que se juega sobre tierra batida en la cancha Wilson del Campus de LTK Liberec.

El primer set fue el más parejo de la jornada. Ambos jugadores mantuvieron un alto nivel y llevaron la definición hasta el tiebreak, donde Bueno mostró mayor solidez en los puntos decisivos para tomar ventaja en el marcador. Ese impulso fue clave para afrontar con mayor confianza el resto del encuentro.

En el segundo parcial, el peruano encontró el quiebre que necesitaba para inclinar definitivamente el partido a su favor. A partir de ese momento manejó la diferencia con tranquilidad y cerró el encuentro en sets corridos, confirmando su condición de campeón defensor.

Ahora, Gonzalo Bueno buscará seguir avanzando en el torneo cuando dispute los octavos de final. Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre el checo Hynek Bartoň y el bosnio Andrej Nedić, en un duelo donde el peruano intentará mantener el gran nivel que viene mostrando sobre la arcilla checa.

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