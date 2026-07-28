El tenista peruano superó al español Pablo Martínez en sets corridos y continúa la defensa del título en el Challenger de Liberec. (Foto: ATP)
El tenista peruano superó al español Pablo Martínez en sets corridos y continúa la defensa del título en el Challenger de Liberec. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Gonzalo Bueno comenzó con buen pie la defensa de su corona en el Challenger de Liberec 2026. El tenista peruano derrotó al español Pablo Martínez por 7-6 y 6-4 en un partido muy disputado, resultado que le permitió clasificar a los octavos de final del torneo que se juega sobre tierra batida en la cancha Wilson del Campus de LTK Liberec.

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