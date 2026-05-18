Lucciana Pérez sigue escribiendo una historia brillante en el tenis universitario de Estados Unidos. La peruana conquistó el Campeonato Nacional de la NCAA junto a Texas A&M, logrando así su segundo título nacional en los últimos tres años.

La temporada de Pérez está siendo simplemente perfecta. La tenista nacional continúa invicta en 2026 y acumula un impresionante récord de 28 victorias y ninguna derrota, consolidándose como una de las mejores jugadoras del circuito universitario estadounidense.

En la gran final, Texas A&M aseguró el campeonato antes de que terminara el partido individual de la peruana, que se encontraba 4-3 arriba y con servicio en el tercer set. Sin embargo, Lucciana ya había sido clave previamente al aportar el punto en la modalidad de dobles.

Un día antes, la peruana también había sido decisiva para que su equipo avanzara a la final nacional. A pesar de sufrir fuertes calambres y estar abajo 1-3 en el set definitivo, Pérez reaccionó con mucha personalidad para darle la clasificación a Texas A&M y seguir agrandando una campaña espectacular.

La peruana Lucciana Pérez acaba de ganar el Campeonato Nacional de la NCAA con Texas A&M. El segundo para ella en los últimos tres años.



Indiscutiblemente la número uno del tenis universitario. Continúa invicta en 2026 con un registro de 28 victorias y 0 derrotas. pic.twitter.com/trGX6fGb2R — Ariel Fernández (@AFD7L) May 18, 2026

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