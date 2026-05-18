Resumen

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Lucciana Pérez campeonó con Texas A&M y sigue invicta en la NCAA 2026. (Foto: IPD)
Lucciana Pérez campeonó con Texas A&M y sigue invicta en la NCAA 2026. (Foto: IPD)
Por Redacción EC

Lucciana Pérez sigue escribiendo una historia brillante en el tenis universitario de Estados Unidos. La peruana conquistó el Campeonato Nacional de la NCAA junto a Texas A&M, logrando así su segundo título nacional en los últimos tres años.

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