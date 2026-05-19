Ignacio Buse volvió a firmar una noche inolvidable en el circuito ATP. El peruano derrotó por 6-2 y 7-5 al italiano Flavio Cobolli, actual número 12 del mundo y vigente campeón del ATP de Hamburgo, en una de las mejores victorias de su carrera. El desempeño de nuestro compatriota generó elogios de la transmisión oficial del torneo.

“¡Qué final! El punto ganador. Es la especialidad del héroe de 22 años, Ignacio Buse, sobre la cancha frente al campeón defensor en la primera ronda. ¡Es impresionante!“, se puede escuchar al comentarista. Y eso no es todo, porque en redes también destacaron el nivel del peruano.

“Peruvian perfection”, citó la cuenta ATP TV, encargada de transmitir los partidos del circuito profesional de este deporte. En la publicación se puede ver el último punto de Buse para cerrar el partido ante Cobolli y meterse a los octavos de final del torneo.

Peruvian perfection 🇵🇪



Ignacio Buse takes out defending champion Cobolli 6-2 7-5 in Hamburg!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/uOxIDiApe2 — Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2026

Con el público atento y Cobolli intentando estirar el encuentro, Buse respondió con personalidad. El peruano manejó el intercambio desde el fondo de la cancha y cerró el partido con una definición impecable que desató su celebración inmediata sobre el polvo de ladrillo alemán. Fue el cierre perfecto para una actuación casi sin fisuras.

La victoria confirma el gran momento que atraviesa Buse en la temporada. El peruano sigue creciendo en el ranking y ya empieza a llamar la atención en torneos importantes del circuito. Ganarle al campeón defensor y a uno de los mejores jugadores del mundo no solo alimenta la ilusión peruana: también deja claro que Ignacio quiere competir de igual a igual con cualquiera.

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