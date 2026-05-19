Resumen

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“Peruvian perfection”: los elogios a Ignacio Buse tras vencer al número 12 del mundo. (Foto: ATP)
“Peruvian perfection”: los elogios a Ignacio Buse tras vencer al número 12 del mundo. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Ignacio Buse volvió a firmar una noche inolvidable en el circuito ATP. El peruano derrotó por 6-2 y 7-5 al italiano Flavio Cobolli, actual número 12 del mundo y vigente campeón del ATP de Hamburgo, en una de las mejores victorias de su carrera. El desempeño de nuestro compatriota generó elogios de la transmisión oficial del torneo.

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