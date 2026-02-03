Ganadores de la experiencia en Circo Terraza Lounge | #ExperienciasEC

Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes tendrán la oportunidad de vivir una noche distinta en Circo Terraza Lounge, una experiencia que propone descubrir el arte detrás de la coctelería de autor en un entorno exclusivo y relajado.

Durante esta velada, los asistentes participarán en una experiencia guiada por los jefes de bar, en la que conocerán de cerca el proceso creativo detrás de los cócteles. Explorarán destilados, técnicas e insumos artesanales mientras descubren cómo se construyen los distintos perfiles de sabor en cada preparación.

La noche estará acompañada por una selección especial de cócteles de verano y se desarrollará en la terraza del Real InterContinental Lima Miraflores, un espacio ideal para disfrutar del verano frente al mar miraflorino.

Los ganadores de esta experiencia son:

Juan Carlos Cano Pajuelo

Rodrigo Espinoza

Guillermo Gonzalez

Cesar Mar

Felicitamos a cada uno de ellos y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad. Recuerda que todos los meses tenemos nuevas experiencias exclusivas para nuestros suscriptores. Tú podrías ser el próximo ganador

