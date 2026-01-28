Vive una noche de cócteles de verano en Circo Terraza Lounge | #ExperienciasEC

Porque sabemos que disfrutas de propuestas distintas, la comunidad de Suscriptores de El Comercio tendrá la oportunidad de participar en una noche especial de cócteles de verano en Circo Terraza Lounge, la reconocida terraza del Real InterContinental Lima Miraflores.

Para ser parte de esta experiencia debes ser suscriptor de El Comercio y REGISTRARTE AQUÍ. El sorteo se realizará el 3 de febrero y, de resultar ganador, recibirás ese mismo día un correo y/o llamada de confirmación.

¿Qué se vivirá en esta experiencia?

Los suscriptores serán parte de una experiencia diseñada especialmente para ellos, en la que conocerán de cerca el proceso creativo detrás de los cócteles de Circo Terraza Lounge.

(Fotos: Difusión)

De la mano de los jefes de bar, los asistentes explorarán destilados, técnicas e insumos artesanales, entendiendo cómo se construyen los distintos perfiles de sabor.

La velada se desarrollará en un ambiente relajado y exclusivo, ideal para disfrutar del verano desde una de las terrazas más emblemáticas de Miraflores, en una experiencia participativa y de alto valor gastronómico.

Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, suscríbete . Recuerda que todos los meses sumamos nuevas y exclusivas experiencias.

