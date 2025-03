En Tailandia, por lo menos 10 personas murieron y 16 resultaron heridas producto del colapso de tres edificios en construcción, a causa del mencionado sismo.

En el Perú, en los últimos 11 años, entre el 2015 y el 2025, se han registrado 21 sismos de más de 4.5 grados de magnitud, según información registrada por el National Centers for Environmental Information (NCEI), institución de los Estados Unidos especializada en el registro de información geofísica.

El movimiento telúrico más devastador ocurrió el 29 de mayo del 2019 y afectó a 12 regiones del país, pero sobre todo a Loreto, zona del epicentro. El saldo fue dos personas muertas, 30 heridos y daños materiales calculados entre US$1 millón y US$5 millones.

Producto del sismo, 53 viviendas quedaron inhabitables, cinco instituciones educativas y cuatro centros de salud fueron afectados y dos centros de salud colapsaron.

Además, hubo varios desprendimientos de rocas registrados en carreteras de seis regiones.

“Lo abracé a mi hijito. No tenía valor de levantarlo. Cuando pasó toda mi cocina todas, mis cosas abajo. No sabía ni como levantarme y hasta ahora no me pasan los nervios que tengo en el cuerpo”, indicó a El Comercio una de las vecinas de la localidad loretana de Lagunas horas después del terremoto.

Por otro lado, Arequipa fue la región peruana en la que más sismos se registraron en el período 2015–2025. Ahí precisamente se registró un movimiento telúrico de 7.2 grados el pasado 28 de junio, el cual dejó más de 40 heridos y 3.000 edificaciones destruidas o afectadas.

Además, mayo, julio, agosto y noviembre fueron los meses del año en los que se registraron más sismos en el mencionado período, con tres movimientos en cada uno.