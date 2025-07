Cámara de Comercio e Industria de Arequipa sobre bloqueos de carreteras: “Más de 250.000 mypes en la región se ven afectadas”

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Carlos Fernández, conversó con El Comercio sobre el impacto que hay en la región por los bloqueos de la carretera a raíz de las protestas de los mineros informales. Esta problemática, explicó, viene afectando el abastecimiento de combustibles y los envíos de alimentos y de materias primas, lo que afectaría a más de 200.000 micro y pequeños emprendedores.

Van más de 10 días de manifestaciones, incluyendo bloqueos de carreteras por parte de grupos de mineros informales. ¿Cómo ha afectado a Arequipa esta situación?

Estamos en una situación muy crítica y difícil. Estamos desabastecidos de GLP, GNC y del petróleo residual, combustibles que se usan para las industrias de Arequipa . Varias empresas dejaron de producir. También hay un desabastecimiento en las estaciones de servicio de combustible para vehículos.

Esto ha ocasionado que malos empresarios o malos comerciantes están especulando y subiendo los precios a los productos. Asimismo, se está malogrando los productos alimentarios en la carretera. No se puede traer mercadería, abastecimiento para mineras, abarrotes para las empresas y materia prima para las industrias. También afecta al sector turismo. Son 11 días, cada día vienen como 200 buses, [por lo que] son 2.000 buses varados.

Y de Arequipa a Lima [se ven afectados] todas nuestras exportaciones. Estamos en temporada de palta, no se puede exportar. También materia prima como lana de alpaca o productos artesanales o típicos de Arequipa que se exportan al extranjero. La leche de Gloria, ya no tiene capacidad porque no la puede llevar a Lima.

¿Hay pérdidas estimadas por estos bloqueos?

Superan los S/100 millones . Es un tema bien complicado. Los mismos transportistas están sacando de su bolsillo dinero que no tienen para pagarse la comida.

¿Cómo se ha visto el tejido empresarial impactado?

El que más se afecta es el micro y pequeño empresario (mypes). Están haciendo daño al emprendedor, que es el motor de la economía , es el más dañado en este momento, el más perjudicado. Por ello, exigimos que la presidenta [Dina Boluarte] declare en emergencia al país, que haga respetar las leyes, las normas y la Constitución.

Mencionó a las mypes, ¿cuántas de Arequipa ya se ven afectadas?

Más de 200.000 y 250.000 mypes en Arequipa. Todos los agricultores son microempresarios, los que venden zanahorias, cebollitas, leche, queso; todos están perjudicados. Encima, hay amenazas de que se va a radicalizar la medida y van a bloquear el kilómetro 48, que es la vía hacia el Puerto de Matarani. Si eso pasa, entramos en un caos.

¿Se han comunicado con el Gobierno Central o el Gobierno Regional de Arequipa sobre el tema?

Desde la Cámara de Comercio no tenemos esa información, pero sí estamos gestionando ser parte de una mesa de negociación. Pero lo primero que pedimos es que la presidenta declare en emergencia al país.

El tema de los mineros tiene que verse, negociarse y tratarse en una mesa de diálogo con el gobierno. No lo puede seguir dilatando, porque va a volver a repetirse en los próximos meses y en el próximo año electoral lo volverán a hacer para presionar. A ese tema deben darle solución en forma inmediata.

¿Las empresas han buscado alternativas para paliar esta problemática, como usar vías aéreas?

Se está usando la vía aérea para un tema de artículos de emergencia como medicinas, pero es para temas importantes o urgentes, porque el costo se duplica . En el sector automotriz, [los encargos] no están pasando hace 10 días, estamos incumpliendo con las entidades y los clientes, quienes no van a querer pagar las cuotas. Se hace una cadena. Fácil habrá 800 o 1.000 vehículos [nuevos] varados.

¿Cómo se ve afectado el turismo?

Por lo menos hay unos 5.000 turistas que vienen de Nazca, pasan a Arequipa y al Colca. Se dejan menús, panes, taxis, camas [de hoteles].

¿Cuántas personas se están viendo impactadas negativamente en la región?

El 20% de la población, 200.000 a 300.000 personas que están perjudicando. No es solo la industria, hay trabajadores, terceros y familias. [Son] el proveedor, el transportista, el comprador y la fábrica.

Más aún cuando en Arequipa, desde la Cámara de Comercio, estamos en una campaña diciendo ‘Arequipa es una región para invertir’. Este bloqueo nos paraliza esta campaña agresiva.