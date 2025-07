En Perú, la Inteligencia Artificial (IA) ya dejó de ser una idea lejana. Este 2025, casi la mitad de las empresas muestra un interés claro en adoptarla. Según un estudio reciente de RTM , el 47% ya está explorando su potencial, aunque la mayoría lleva menos de un año en el proceso. ¿Qué significa esto? Que nos encontramos frente a una puerta abierta, una oportunidad real para transformar la manera en que operan nuestros negocios.

Eso sí, el interés por sí solo no alcanza. Estamos en un momento en que ya no basta con estar a bordo. Es hora de tomar el timón y salir a mar abierto. No solo porque la tecnología avanza, sino porque el entorno empresarial lo exige. Un estudio de IBM revela que el 62% de los CEO en América Latina cree que tendrá que asumir más riesgos que su competencia para mantenerse vigente. Esa sensación de urgencia también se respira aquí: o damos el paso, o nos quedamos mirando cómo otros navegan más rápido.

Implementar IA con impacto requiere más que entusiasmo: necesita visión, estructura y una estrategia que conecte tecnología con resultados. Es necesario alinear las decisiones con una estrategia y visión empresarial clara. No se trata de incorporar IA como una promesa en el discurso, sino de integrarla en el núcleo operativo del negocio, con foco en generar valor real.

También hay que tener claro que, sin una base de datos confiables y conectados, la IA no puede aprender ni escalar. La información sigue siendo el combustible de cualquier transformación digital. Y junto con los datos, la tecnología debe ser gestionada con inteligencia: incorporar tecnología flexible, usar modelos de IA de código abierto cuando sea necesario y definir cómo se evalúa el desempeño de la IA. Es una visión tecnológica moderna y flexible la que marcará la diferencia para ganar en el mercado.

Por otro lado, innovar no es acumular iniciativas, es priorizar aquellas que realmente generen valor. Hoy solo el 24 % de los proyectos en la región ha logrado el retorno deseado, por eso, es hora de vincular los proyectos de innovación al ROI, y de equilibrar el pensamiento creativo con el potencial real.

Y finalmente, está el talento. Ninguna IA es eficaz sin personas que la entiendan, la supervisen y la impulsen. Un tercio de la fuerza laboral deberá actualizarse en los próximos años. Esta es una gran oportunidad para reconfigurar los equipos, formar líderes híbridos y construir una cultura donde humanos e inteligencia artificial trabajen de la mano.

Ya zarpamos. El viento está a favor. Ahora toca implementar. La pregunta es, ¿quién se atreve a tomar el timón?