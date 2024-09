¿A qué hora te levantas y qué es lo primero que haces?

Mi día comienza a las 6:00 am con una rutina de trote de 40 minutos. Este hábito me ayuda a mantener la claridad mental y la energía necesaria para enfrentar los desafíos diarios en el mundo corporativo.

¿Qué libro estás leyendo?

Actualmente, estoy inmerso en la literatura japonesa contemporánea a través de mi Kindle. Una de las últimas novelas que he leído es Norwegian Wood.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Una cocina bien equipada es indispensable para mí. Los fines de semana disfruto mucho cocinar para mi esposa.

¿Cuál fue la última película que viste?

Recientemente vi ‘El Irlandés’. Me gustan todas las películas de Robert de Niro. Admiro profundamente el trabajo de Robert De Niro.

¿Qué aplicaciones son esenciales en tu teléfono?

Garmin Connect y Flight Radar.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix y Amazon. Estas plataformas no solo ofrecen entretenimiento, sino también insights valiosos sobre tendencias culturales y de consumo global, información crucial en mi rol ejecutivo.

¿Cuál es tu coche soñado?

Por mi ‘profile’, dirán que es obvio, pero mi elección sería una Lexus LX o un Toyota Land Cruiser. Sin embargo, también guardo un cariño especial por el Honda Prelude de los 90.

¿Cuál es tu destino de vacaciones favorito?

Nueva Zelanda, sin duda. Su naturaleza impresionante y lugares como el hotel Huka Lodge ofrecen una experiencia incomparable. El mejor hotel, sin duda.

¿Qué deporte practicas?

Cuando era joven, el fútbol era mi pasión. Ahora, el golf se ha convertido en una parte integral de mi vida.

¿Cuál es tu cóctel o bebida favorita?

Por supuesto el pisco sour es mi favorito, aunque también disfruto de una buena caipirinha.

¿Un lugar donde te gustaría estar para relajarte y trabajar al mismo tiempo?

Sorprendentemente, me encuentro más productivo y relajado cuando estoy sentado en un avión. La ausencia de interrupciones y la desconexión del teléfono crean un ambiente único para la reflexión.

Descríbete en 3 palabras.

Optimista, innovador y emprendedor espíritu de vendedor (’salesman’). Estas características definen mi enfoque en la vida y en los negocios, siempre buscando nuevas oportunidades y soluciones creativas.

¿Tienes algún talento oculto?

Estoy convencido de que todos poseemos talentos aún por descubrir. Mi filosofía es mantener una mente abierta y seguir explorando nuevas habilidades.

Una frase que te define.

“Hacer primero y pensar después” resume mi enfoque proactivo. Creo en la acción rápida y el aprendizaje continuo.

¿Qué empresa te inspira?

La empresa australiana llamada Fortescue Metal me inspira por su enfoque en medidas medioambientales. Su compromiso demuestra que la sostenibilidad y el éxito empresarial pueden y deben ir de la mano.

¿Con qué líder de la industria te gustaría cenar?

Me interesaría compartir una cena con un líder del sector minero.

¿Quién es el jefe que más te ha influenciado?

Massa Inoue, nuestro ex CEO regional, ahora presidente de Daihatsu Motor Japón. Nuestra relación, que comenzó en el fútbol y se extendió al ámbito profesional, me ha enseñado el valor del liderazgo basado en el trabajo en equipo y la camaradería.

¿Quién te dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi colega en Australia, el vicepresidente de Toyota Motor Australia me dijo “Haz lo correcto para la sociedad”. Al inicio de la pandemia en 2020, el gobierno australiano apoyó financieramente a Toyota Motor Australia con varios millones de dólares para mantener el negocio. Un año después, pudimos sobrevivir, y él dijo: «hagan lo correcto para la sociedad». Voluntariamente devolvimos el dinero al gobierno. Después de eso, recibimos muchos comentarios positivos de nuestros socios, el público y nuestros empleados. Obtuvimos confianza y respeto de la sociedad, lo cual es muy importante para la empresa.

¿Qué decisión empresarial cambiarías?

Aunque fuimos pioneros en la introducción de tecnologías híbridas eléctricas, quizás hubiera optado por acelerar aún más nuestra transición hacia tecnologías más sostenibles. La urgencia del cambio climático nos exige ser más audaces y rápidos en la implementación de soluciones eco-amigables.

¿Qué pregunta clave harías al contratar a alguien?

¿Por qué quieres unirte a nuestra empresa y cuál es tu pasatiempo? Porque la pasión por trabajar con nosotros es lo más importante y la capacidad de comunicación con los colegas sería otro factor relevante.

¿Cuál es tu mayor orgullo?

Gracias a las asignaciones de mi empresa, he podido trabajar en Argentina, Brasil, Australia y Perú. Estas experiencias internacionales no solo han enriquecido mi perspectiva profesional, sino que también me han permitido forjar conexiones significativas con grandes personas y culturas diversas.

¿Cuál es el gran tema que no se discute en los medios?

Pienso que no se discute lo suficiente sobre la integración de la inteligencia artificial y la automatización en industrias como la automotriz y la minera. Este tema va más allá de la simple adopción tecnológica; implica repensar nuestros modelos de negocio, la formación de nuestra fuerza laboral y nuestro impacto en la sociedad.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La honestidad y la ética de trabajo de los peruanos son admirables. Además, son muy trabajadores y creativos.

¿Y su principal defecto?

El comportamiento al conducir en Perú presenta oportunidades de mejora.