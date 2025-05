La industria de seguros se prepara este año para anotar un crecimiento que, según detalla Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) podría bordear el doble dígito.

“En general, lo que vemos es que el año va a ser uno de crecimiento positivo. Creo que al final vamos a terminar teniendo un año cerca del doble dígito. Eso está dentro de lo que uno esperaría”, dijo a El Comercio.

Pese al elevado crecimiento, el país sigue presentando retos importantes a enfrentar. La cobertura, pese al desarrollo de la industria de seguros, sigue siendo una de las más bajas de la región. El presidente gremial sostiene que, ante la coyuntura que se presentará durante la segunda mitad del año por el periodo pre-electoral, es posible que reduzca el crecimiento de la economía, el mismo que tiene un fuerte correlato en el crecimiento del sector seguros.

“Lo que vamos a enfrentar es un escenario político complicado y que puede marcar una suerte de parteaguas. El sector se nutre del dinamismo de la economía y es por eso que estamos pendientes de cómo se presentará, más hacia el 2026, una normalización de la economía”, aseveró.

Reforma de pensiones

El sector se encuentra atento a la publicación del reglamento de la nueva ley de sistema de pensiones peruano. Según Morón, la prepublicación del mismo se daría en las próximas semanas. “Nos han dicho que el reglamento será prepublicado pronto, en el marco de lo que se había coordinado con la OCDE. Creo que el centro de la preocupación del gremio es que el reglamento tiene que recoger el motivo por el cual se ha hecho la reforma: ampliar la cobertura, que todos pudieran construir una pensión y también buscaba un sistema más competitivo”, aseveró.

Sobre este último punto, Morón dijo esperar que el reglamento sea preciso sobre cómo otros actores podrán ingresar al sistema. “El reglamento debe ser muy preciso en cómo otros actores no tengan que armar una AFP para dar el servicio, sino solo hacerlo con las precauciones del caso”, dijo.

Cabe recordar que la ley detalla que todo aquella institución que busque ingresar al sistema debe hacerlo con patrimonio separado. “Es crítico que se respete que de alguna manera se está rompiendo con el principio de giro único y lo que necesitas es que los patrimonios estén resguardados. Que no haya ventas cruzadas. Lo que quieres es bajar los costos. si me pides hacer otra institución, no hay capacidad de transmitir esa reducción de costos. Este reglamento es un marco, esperaremos a ver las siguientes normas”, agregó.

Escenario local

El gremio de seguros considera importante reducir la incertidumbre en el actual contexto país y dar mayor continuidad a los ministros de Estado.

“Necesitamos regresar a ministros que duren un poco más. Las iniciativas que [la industria aseguradora y sus empresas] tratamos de mover son complejas en el sentido que las debe entender el Ejecutivo. Requiere de una aprobación del Congreso, son miradas que no puedes hacerlo si tu expectativa es quedarse cuatro meses en el cargo”, aseveró.

Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, el gremio anunció que estaban estudiando junto al Ministerio de la Producción un nuevo seguro para pescadores artesanales y mypes.