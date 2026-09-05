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Resumen

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Empleo.
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Por Hágase Instituto

Desde hace dos décadas, la política pública ha organizado su quehacer alrededor del concepto de brecha. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones le asigna a cada una un indicador, una entidad rectora y una meta anual, y sobre ese registro se decide qué se prioriza y qué se posterga. Como medida contable, la brecha es válida y necesaria. El problema aparece cuando se la usa también como criterio de decisión: el ciudadano termina convertido en una meta sin rostro y podemos convivir con una brecha durante 20 años sin que nadie rinda cuentas de por qué sigue abierta.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.