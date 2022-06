Las acciones europeas cayeron por sexto día en la racha de pérdidas más larga desde los primeros días de la pandemia de marzo del 2020, ya que los inversores estaban preocupados por el endurecimiento de la política agresiva del banco central en medio de una inflación obstinadamente alta.

El índice Stoxx Europe 600 cerró con una caída del 1,3 %, cayendo a su nivel más bajo desde febrero de 2021. Los sectores de los medios y la construcción lideraron las caídas, mientras que los bancos y la energía obtuvieron un rendimiento superior.

“Seguimos siendo bajistas en cuanto a la perspectiva de las acciones”, dijo Marija Veitmane, estratega sénior de State Street Global Markets. “La inflación sigue siendo un gran problema y los bancos centrales deben ser muy agresivos para combatirlo”. Dado que la riqueza de los consumidores y las pilas de efectivo de las empresas siguen siendo altas, los bancos centrales estarán más decididos a subir las tasas de forma agresiva, empeorando las perspectivas para las acciones, agregó.

Después de que el Banco Central Europeo describiera la semana pasada un camino un poco más agresivo de lo que habían previsto los economistas, el enfoque de esta semana está en la reunión de política de la Reserva Federal. Están aumentando las apuestas de que el banco central de EE.UU. está considerando su mayor aumento de tasas de interés desde 1994.

“Hace solo dos días, no imaginé ni por un segundo que estaríamos hablando seriamente de un aumento de 75 puntos básicos en la reunión de la Fed de esta semana, pero en una sesión el mercado llegó allí y con la Fed en apagón no pueden presionar aunque lo deseen”, dijo James Athey, director de inversiones de abrdn. “Su dilema es que si no alcanzan los 75 puntos básicos mañana, corren el riesgo de generar un impacto moderado y dificultar su trabajo en el futuro”.

Los inversores creen que los bancos centrales agresivos son ahora el mayor riesgo para las acciones europeas, seguidos de la recesión mundial y la inflación, según la encuesta de gestores de fondos de junio de Bank of America Corp. para la región, en la que las expectativas de crecimiento global de los encuestados cayeron a niveles históricos mínimos.

El índice de referencia de las acciones europeas ya se ha visto afectado este año debido a que las preocupaciones de los bancos centrales agresivos y una posible recesión han afectado la demanda de activos de riesgo, a pesar de que las valoraciones de las acciones han caído muy por debajo de sus promedios a largo plazo. El indicador cayó en el llamado territorio de sobreventa el martes con el índice de fuerza relativa de 14 días del Stoxx 600 cayendo a 29. Algunos participantes del mercado ven una caída por debajo de 30 como una señal de que la liquidación ha ido demasiado lejos y la seguridad es listo para un rebote.

“Gradualmente comenzaríamos a volver a las acciones”, dijo Nannette Hechler-Fayd’herbe, directora de inversiones de gestión de patrimonio internacional y directora global de economía e investigación de Credit Suisse Group AG. “Una señal para comprar es la estabilización de las expectativas de inflación a largo plazo, seguida de la estabilización del rendimiento de los bonos, lo que eventualmente conducirá a una estabilización del sector tecnológico en acciones”.

Para Louise Dudley, gerente de cartera de acciones globales de Federated Hermes, los refugios relativos incluyen empresas con “políticas de dividendos estables, valor en atención médica, energía y también algunas de las empresas de bienes de consumo básico que están resistiendo dada la elasticidad de precios de las marcas fuertes, su capacidad para mitigar los problemas de la cadena de suministro y las fuertes condiciones actuales del mercado”.

Entre las empresas de mudanzas individuales, Atos SE se hundió un 23%, la mayor cantidad registrada, después de que la empresa anunciara la salida del director ejecutivo recién llegado, Rodolphe Belmer, y la separación en dos empresas que cotizan en bolsa.