La plata superó por primera vez los US$100 la onza. De esta manera impulsado por una demanda en alza de activos refugio y compras frenéticas de inversionistas minoristas desde Shanghái hasta Nueva York.

De acuerdo con Bloomberg, la onza de plata alcanzó un nuevo récord en US$100.29 a las 6.48 horas (15.48 GMT) al ganar US$ 40.5 dólares, equivalentes al 4,2%.

Pasadas las 17:00 horas y tras algunos altibajos, la plata continuó negociándose por encima de US$100, a lo que contribuía la depreciación del dólar, que se negociaba alrededor de US$1.18.

Dichas cifras elevan las alzas acumuladas en el año a casi un 40%, después de que su precio se duplicara en 2025.

Cabe precisar que en la jornada, el oro también marcó máximos históricos al llegar cerca de US$.000 la onza.

Manuel Pinto, analista de XTB, explicó que los metales preciosos han retomado las subidas incluso en un entorno de menor incertidumbre global, con el crecimiento de la deuda, las compras de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar”, como los principales catalizadores.

El contexto del alza de los metales preciosos se dan luego de que Donald Trump dijera que había concluido las entrevistas para el próximo presidente de la Reserva Federal, una medida que reavivó la preocupación por la independencia del banco central.