El oro y la plata bajan con fuerza y se alejan de máximos históricos

El precio del oro y de la plata registran fuertes caídas este viernes, de casi el 4% y más del 5%, respectivamente, y se alejan de los máximos históricos que alcanzaron en la víspera, según datos del mercado recogidos por EFE.

A las 7.15 horas, el precio del oro cae el 3,79% y se cambia a 5.172,9 dólares, aunque durante la madrugada ha llegado a bajar con más fuerza, hasta tocar un mínimo en 5.121,30 dólares.

En la víspera, el oro alcanzó nuevos máximos históricos en los 5.594,09 dólares, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunciara que mantenía las tasas de interés, y mientras aumentaban las tensiones geopolíticas respecto a Irán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase al régimen de Teherán con enviar una flota al país.

No obstante, la depreciación de algunas de las principales compañías tecnológicas en Wall Street y la recogida de beneficios llevó al oro a caer ayer casi un 8%, y casi un 12% en el caso de la plata.

Aunque dichas bajadas se redujeron al cierre de la sesión, los metales preciosos vuelven a caer este viernes. De la misma manera, la plata baja a esta hora el 5,01 %, hasta los 110,05 dólares, con lo que también se aleja de los récords marcados en la víspera, en los 121,65.