El oro se acercaba el lunes al nivel de US$ 1.900, mientras los inversores buscaban refugio ante la incertidumbre provocada por la quiebra del Silicon Valley Bank, pero se veían animados por las apuestas a que la Reserva Federal podría verse obligada a moderar sus subidas de tasas.

El oro al contado subía un 0,9%, a US$ 1.885,37 la onza, a las 0904 GMT. A principios de la sesión, los precios alcanzaron su máximo desde principios de febrero a US$ 1.893,96. Los futuros del oro estadounidense ganaban un 1,2% a US$ 1.889,50.

El viernes, el oro ganó un 2% después de que los reguladores californianos cerraron el Silicon Valley Bank (SVB). Los reguladores también cerraron el domingo el banco neoyorquino Signature Bank.

“Los últimos acontecimientos demuestran que el oro sigue siendo un activo de refugio, ya que puede beneficiarse de la incertidumbre del mercado. Además, el hecho de que los participantes en el mercado descarten las expectativas de subidas de tasas está impulsando al oro”, afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Unas tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener oro, que no rinde intereses.

Tras el colapso del SVB, los operadores esperan ahora que la Reserva Federal no suba las tasas de interés en 50 puntos básicos este mes, en contraste con la probabilidad del 70% que existía antes del hecho. También se prevén recortes de tasas para fines de 2023.

Goldman Sachs afirmó el domingo que ya no espera que la Reserva Federal suba las tasas en su reunión del 22 de marzo.

El oro se vio favorecido por el retroceso simultáneo del índice del dólar, lo que abarataba los lingotes para los compradores extranjeros.

En tanto, las autoridades estadounidenses anunciaron una serie de medidas para hacer frente a las consecuencias financieras de la quiebra del SVB, pero el mercado bursátil siguió vendiéndose en los mercados europeos.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 1,4% a US$ 20,80 la onza, el platino ganaba un 0,7% a US$ 966,29 y el paladio sumaba un 1,1% a US$ 1.393,38.