Los precios del aluminio retrocedían el viernes desde sus niveles récord ante el alivio de los temores sobre el suministro de energía después de que el sector energético de Rusia fuera excluido de las sanciones occidentales, mientras que el cobre caía ligeramente.

El aluminio, el metal que más energía requiere para su producción, se había disparado por el temor al aumento de los costos de la energía y por la preocupación de que el suministro del principal productor, Rusia, se viera afectado tras la invasión de Ucrania.

El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 2,3% a US$ 3.315 por tonelada a las 11:15 GMT, alejándose del máximo histórico de US$ 3.480 alcanzado el jueves. En términos semanales, los precios han subido un 2,3% hasta ahora.

“Dado que las sanciones no afectaron realmente a los flujos de energía, no afectaron personalmente a (el presidente Vladimir) Putin, la prima de riesgo se está desinflando un poco”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones occidentales impusieron nuevas sanciones a Rusia, pero un funcionario dijo que las sanciones de Washington “no se dirigen ni se dirigirán a los flujos de petróleo y gas”.

Rusia produce alrededor del 6% del aluminio mundial y representa aproximadamente el 7% del suministro mundial de níquel. También es uno de los principales productores de gas utilizado para generar electricidad, un componente importante de la producción de aluminio.

El níquel de la Bolsa de Metales de Londres caía un 2,2% a US$ 24.175 la tonelada, después de haber alcanzado en la sesión anterior su máximo desde 2011.

En tanto, el cobre bajaba un 0,3% a US$ 9.832 la tonelada, el zinc caía un 0,9% a US$ 3.608,50 y el estaño perdía un 0,3% a US$ 45.050.

Con información de Reuters

