La Bolsa de Nueva York abrió el martes con tendencias mixtas a la espera de una serie de datos macroeconómicos, principalmente sobre el mercado laboral estadounidense, que ayudarán a pronosticar la dirección de la política monetaria del país.

En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0,17%, el Nasdaq perdía un 0,28% y el S&P 500 se mantuvo cerca del equilibrio (-0,03%). Por otro lado, bolsa de Nueva York comenzó diciembre con parte del empuje del que gozó durante noviembre, impulsado por el sector tecnológico, que dio un cierre con récords de los índices Nasdaq y S&P 500.

El tecnológico Nasdaq y el ampliado S&P 500 avanzaron respectivamente 0,97% a 19.403,95 puntos y 0,24% a 6.047,15 puntos, mientras que el principal Dow Jones cedió 0,29% a 44.782,00.

“Desde un punto de vista técnico, el mercado está todavía en muy buena forma”, dijo a la AFP Jack Ablin de Cresset Capital. “Y diciembre también coincide con (...) una tendencia estacional favorable”. “Estamos volviendo de nuevo a los valores de crecimiento de gran capitalización”, explicó Ablin. “Y puede deberse a que los inversores no esperan que las tasas bajen tan rápido como pensaban en un principio”.

Según Ablin, el mercado estaba favoreciendo a esas empresas porque no tienen “deuda” o tienen “muy poca”. “Y por eso, cuando piensan que las tasas van a seguir altas, entonces quieren a las empresas que no se endeudan mucho”, indicó. Entre los valores individuales, Super Micro Computer subió un 28,7% después de que una investigación sobre las preocupaciones de un auditor sobre cuestiones de gobernanza y transparencia no encontrara “ninguna prueba” de mala conducta en la empresa. Otra compañía que subió fue Applied Materials, fabricante de equipos de fabricación de chips, cuyas acciones aumentaron un 4,9%.