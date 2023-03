Wall Street empezó la jornada de este martes en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, sumaba un leve 0,09 %, una subida aparentemente lastrada por las grandes tecnológicas.

Diez minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 30,07 puntos, hasta 32.462,15 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 bajaba un 0,17 % o 6,66 enteros, hasta 3.970,87 puntos.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, se dejaba un 0,56 % o 66,14 unidades, hasta 11.702,69 enteros.

El parqué neoyorquino amanecía sin encontrar un rumbo claro este martes después de que el final de la crisis bancaria parece encauzado, tras el anuncio de ayer de que First Citizens se haría con los activos, depósitos y préstamos del californiano SVB, en una operación que incluye la compra de US$ 72.000 millones (66.491 euros al cambio de hoy) en activos con un descuento de US$ 16.500 millones.

Por sectores las mayores ganancias eran a primera hora para el energético (0,79 %) y el industrial (0,63 %), mientras que los más perjudicados eran el de comunicaciones (1,46 %) y el tecnológico (-0,89 %).

Entre los 30 valores del Dow Jones, las empresas más perjudicadas eran Intel (-1,32 %), Microsoft (-1,26 %) y Apple (-0,63 %). Mientras que las que más ganaban eran Walgreens (2,49 %), Dow (1,04 %) y Boeing (0,93 %).