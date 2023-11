El gremio pesquero sostuvo que la cuota de pesca pudo ser de de 1,8 millones de toneladas. La cuota fue de 1,6 millones de toneladas. ¿Se va a revisar la cuota?

No se va a revisar ninguna cuota porque ya la resolución está emitida y las resoluciones están respaldadas por Imarpe. No podemos dar una mayor cantidad a la que se dio, porque [la cuota] se da en base a ese informe, que es técnico-científico. El Imarpe remite a Produce el informe sobre la situación del norte-centro de la anchoveta peruana para la apertura de la segunda temporada [de pesca] . En ese informe se incluyen las tablas de decisión con escenarios climáticos con capturas potenciales. Eso para el Produce es muy importante porque determina la captura correspondiente a esa segunda temporada. En base a eso, el Produce considera que se debe mantener esa cantidad de toneladas asignadas.

¿Hay un rango con mínimo y máximo para esa cuota?

En el informe que emite Imarpe hay escenarios […] Son cuatro tablas de decisión que mide el Imarpe en su informe con cuatro escenarios. Hay un escenario desfavorable, otro neutro desfavorable, otro neutro y otro favorable. De esos cuatro se elige uno de los escenarios y se escoge una de las tablas que tiene diferentes niveles de riesgo y tasas de explotación. Estando actualmente con un Niño de por medio, se opta por el escenario desfavorable que el Imarpe lo señala como “tipo Niño fuerte”, pero aplicándose una tasa de explotación del 0.31, equivalente a una biomasa de 1.682,000, que es lo que se les ha asignado, casi 1.700,000.

¿Esa decisión corresponde al Produce? Es decir, el Imarpe envía las tablas y el Produce elige dependiendo de lo que el ministerio considera oportuno.

Sí, considerando los diferentes niveles de riesgo y tasas de explotación, eso es lo esencial.

¿Se ha elegido el peor escenario dada la situación con El Niño, que en este momento se inclina más hacia fuerte y moderado?

Claro, con un Fenómeno de El Niño de por medio, se opta por el escenario que el Imarpe señala como “tipo Niño fuerte”.

La cuota, entonces, no se va a modificar.

Una vez fijada la cuota de captura ya no se mueve, porque la biomasa está estimada. ¿Cómo la podríamos mover?

¿Ni siquiera cambiando a uno de los escenarios distintos enviados por el Imarpe? ¿La decisión se va a mantener?

Sí, se mantiene.

Hoy el límite legal de los juveniles es de 12 centímetros. Lo que indica la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) es que hay especies adultas que ya han desovado y que miden menos de 12 centímetros por el cambio climático. ¿Se va a revisar la talla?

No. La talla es actualmente de 12 centímetros [y] se considera [un pez] adulto. Esa talla no se va a modificar, no hay ningún sustento para modificarla. Al pedido de la modificación de la talla mínima permitida de pesca de anchoveta de parte de los agentes de pesca de consumo humano indirecto, el Imarpe recomienda al Produce que no haya modificación de la talla mínima actual. Esa es la posición del Ministerio de la Producción. En las reuniones que hemos llevado a cabo con los gremios de pescadores, la SNP y los armadores de la Ley 26920, se informó que el pedido de reducir las tallas mínimas de los juveniles requería un estudio de Imarpe extremadamente detallado y de largo plazo para saber si realmente la anchoveta se puede reproducir con tallas menores frente a nuevas condiciones ambientales, pero se dijo que no había sustento para modificarla. Además, hay que tener en cuenta que el compromiso de Produce frente a este cambio climático es de garantizar un desarrollo de pesca sostenible y responsable, con un enfoque sobre todo precautorio y un manejo que el Imarpe brinda para asegurar la sostenibilidad. Estamos viendo el tema de generar desarrollo económico de largo plazo. No perdamos el foco en eso, tenemos que pensar también en el largo plazo y que continuemos con la industria pesquera en el país.

¿Tampoco va a ser posible que el Imarpe realice esta investigación científica para que más adelante se evalúe un cambio en ese límite legal?

No, por ahora no.

¿Cuánto demoría realizar un estudio como ese?

Tendría que consultarle a Imarpe cómo sería ese proceso. No le hemos pedido esa información porque no habíamos contemplado esa posibilidad.

¿Cuál ha sido el resultado de las reuniones con el gremio pesquero? ¿Cuál fue la solicitud por parte del gremio?

La solicitud de parte del gremio inicialmente fue ver el tema del tamaño [del recurso], que ya resolvimos en forma bastante clara. También, el tema de los días temporales de cierre, los cuadrantes y el porqué se les estaba cerrando. Nosotros lo aclaramos y de acuerdo a cómo se presentaba [la situación] en ese momento de la reunión, esos cambios se van dando. Eso sí se podría considerar, que cierren menos días. Habían cuadrantes que de repente ya no era necesario cerrarlos. En eso sí nos pusimos de acuerdo.

¿Por menos cantidad de juveniles [en dichas zonas]?

Sí.

¿Hay un rango mínimo y máximo para la pesca de juveniles?

La tolerancia de pesca en juveniles se fija en cada temporada por parte del Imarpe y no se autoriza por vía de resolución ministerial, ya que es en base a la recomendación del Imarpe. El porcentaje que se recomienda está sujeto a fiscalización a efecto de no excederlo. Esto, junto con las medidas precautorias y de sostenibilidad implementadas previamente, garantizan la sostenibilidad del recurso.

No existen distintos escenarios, entonces. No hay un rango sino un número específico de juveniles.

Sí, así es.

Sobre las reuniones, ¿a qué acuerdo se ha llegado? ¿Qué hizo que las tres pesqueras que habían paralizado retomaran sus actividades?

Lo más importante es que uno puede sentarse a una mesa a dialogar. Ciertamente hay demandas de parte de ellos y respuestas de parte nuestra. Lo que se tiene que tener en cuenta –y creo que así lo han asumido todos quienes han estado en estas reuniones–, es que el Produce no actúa a libre albedrío, no actúa por decisión de la ministra, no actúa porque un funcionario quiere hacer algo, sino que se actúa en base a un un informe técnico-científico de Imarpe. No se actúa tampoco por presión de nadie. Aquí se hace lo que se tiene que hacer. Primero, siempre, es el informe de Imarpe antes de cualquier resolución. Porque entonces, ¿cómo nosotros podríamos respaldarnos en una resolución? Al final nosotros en las reuniones que también hemos tenido con los pescadores artesanales del sur –vinieron algunos desde Ilo–, concluimos con el diseño de la estrategia para iniciar con las mesas técnicas considerando regiones […] no todo es el litoral de Tumbes a Tacna. Hay muchos gremios que quieren ayudar a resolver la misma problemática. Esto se puede dar en base a un ordenamiento y así poder trabajar mejor con este sector.

¿Se va a hacer algún anuncio público relacionado a la pesca?

¿Qué anuncio más podríamos hacer si todo ya está dicho? Nosotros hemos convenido en todo […] lo que determina la apertura de la temporada de pesca es un informe final del crucero de evaluación de la anchoveta. Este documento contiene características climáticas, de biomasa, de estructura de la población de de la anchoveta, así como los niveles sostenibles. Nosotros como Ministerio de la Producción estamos siempre llanos a conversar con todos los sectores que trabajan en la pesca, porque lo que más quisiéramos es que la pesca pueda remontar. Sabemos perfectamente que no ha habido primera temporada, pero también tenemos que considerar que viene el Fenómeno de El Niño. Hace dos semanas era un Niño más o menos moderado y que ahora sabemos que es más fuerte. En base a esos cambios que se producen, reconocemos también que el Imarpe realiza un esfuerzo extraordinario a través de una serie de operaciones en el mar para monitorear las condiciones del recurso, considerando este escenario ambiental que es anómalo y el evento del El Niño. Hay factores que a nosotros nos acompañan, respaldos que debemos tener y por supuesto, la seriedad y la responsabilidad que como ministra me compete. El Ministerio de la Producción no solamente está dispuesto a tener diálogos, son buenos los diálogos y las mesas técnicas que se puedan abrir, pero lo que nosotros queremos es recoger no solo sus demandas, sino sobre todo esas propuestas que puedan mejorar [la situación del sector]. Y, ver también qué se hace con los más pequeños, con la pesca artesanal. Cómo podemos desde el Produce tratar de darles planes de contingencia para cuando el mar no los deje entrar o cuando hay este tipo de situaciones en las que la industria grande no puede ingresar al mar. Lo único que queremos es apoyarlos a todos.

Dado que el gremio ha comentado que se encuentran en su peor crisis por lo menos en los últimos 20 años, ¿se contempla en un mediano - largo plazo medidas adicionales?

Estamos viendo la posibilidad de ver qué más hacemos. La mejor forma es teniendo reuniones mucho más constantes también con todos los gremios. En eso hemos quedado y ellos también lo han solicitado. Eso a nosotros nos permite aceptar también algunas sugerencias, tomarlas en cuenta, pero dentro de lo que se puede hacer y dentro de lo que contemplen los informes oportunos de Imarpe. Eso es algo que siempre vamos a tener presente, un informe técnico, científico.

Antes de que se anunciaran las tres paralizaciones de las pesqueras, ¿se dieron solicitudes por parte del gremio para reunirse?

Hubo una solicitud de unos pocos días antes. Nosotros nos habíamos reunido ya con ellos en con anterioridad, hemos tenido dos reuniones. Cuando se abrió la temporada de pesca hemos hablado largamente. No es que no hayamos querido reunirnos, eso no es así. Nosotros siempre estamos este dispuestos al diálogo y a las conversaciones que ellos quieran tener con nosotros, porque un diálogo siempre va a estar enfocado en revisar el manejo de recursos hidrobiológicos, el ordenamiento pesquero, la infraestructura.