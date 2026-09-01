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Resumen

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Hugo Perea, jefe de Research del BBVA Perú, analiza los choques de oferta, un dilema complicado para los bancos centrales. Foto: Perú Retail
Hugo Perea, jefe de Research del BBVA Perú, analiza los choques de oferta, un dilema complicado para los bancos centrales. Foto: Perú Retail
Por Hugo Perea

En lo que va de esta década, los choques de oferta con impactos negativos sobre la actividad económica y los precios, se han vuelto más recurrentes. Estos choques son eventos inesperados y súbitos que alteran significativamente la disponibilidad de bienes y servicios, lo que genera fluctuaciones en la actividad y los precios de la economía. El cambio climático, las tensiones comerciales, la reconfiguración de las cadenas de suministro, la fragmentación geopolítica y los conflictos bélicos han inducido, en los últimos años, disrupciones sobre la producción, abastecimiento y precios de combustibles, fertilizantes, alimentos, entre otros productos. A nivel agregado, estos episodios se han traducido en incrementos de la inflación global y en una ralentización de la actividad económica mundial, aunque hasta ahora moderada.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.