inPERU: Londres

El segundo día del inPERU arrancó poco antes de las 8 de la mañana con palabras del embajador peruano en Reino Unido, Ignacio Higueras. El diplomático resaltó la relación bilateral entre el Perú y Reino Unido, y aseguró que nuestro país no es solo un socio confiable, sino un destino de inversión seguro en la región.

La mañana continuó con una presentación del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes. El gobierno está firmemente comprometido con trabajar con el sector privado”, dijo durante su alocución. Y es que, al igual que el embajador Higueras, mencionó que nuestro país es uno de los más atractivos para la inversión extranjera por -entre otras cosas- sus cifras macronecómicas, la firmeza de su política fiscal y monetaria, la resiliencia de su sistema financiero, la inflación estable y las tasas de interés bajas. Además, resaltó que el sol es una de las monedas más estables en América Latina, que tenemos una fuerte calificación crediticia y la reducción de que nuestro déficit fiscal.

A la exposición del titular MEF le siguió un panel de discusión llamado “¿Por qué invertir en Perú?”, del que participaron tres empresas británicas con distintas inversiones en Perú: Arup, Gleeds Peru y Currie & Brown. En este espacio, moderado por El Comercio, se discutió sobre las complicaciones regulatorias que deben continuar mejorando, las oportunidades de inversión existentes en sectores como educación, transporte y salud, el trabajo colaborativo entre empresas privadas y con el gobierno peruano, y, también, la volatilidad política.

Además, durante este segundo día de gira, el Decano conversó con el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. El funcionario sostuvo sostuvo 13 reuniones de trabajo con distintas empresas en Londres. En entrevista, se refirió también a la situación de Petro-Perú y al proceso de formalización minera.

El roadshow continúa desde hoy martes en Madrid. Se unirán a la comitiva la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León; y el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quien realizará mañana miércoles una presentación ante inversionistas.