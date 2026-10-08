El comportamiento mensual también confirmó este panorama, cinco de los ocho meses registraron avances, enero (8,5%), febrero (3,1%), marzo (4,9%), abril (5,6%) y agosto (1,5%), en tanto que mayo (-4,8%), junio (-0,9%) y julio (-2,8%) presentaron retrocesos. Foto: EC.
El comportamiento mensual también confirmó este panorama, cinco de los ocho meses registraron avances, enero (8,5%), febrero (3,1%), marzo (4,9%), abril (5,6%) y agosto (1,5%), en tanto que mayo (-4,8%), junio (-0,9%) y julio (-2,8%) presentaron retrocesos. Foto: EC.
Por Redacción EC

Las agroexportaciones peruanas ascendieron a US$8 mil 005 millones entre enero y agosto del 2026, cifra que representó una expansión de 1,9% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando alcanzaron los US$7 mil 856 millones, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

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