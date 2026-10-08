Las agroexportaciones peruanas ascendieron a US$8 mil 005 millones entre enero y agosto del 2026, cifra que representó una expansión de 1,9% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando alcanzaron los US$7 mil 856 millones, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

Este resultado reflejó una marcada desaceleración frente a los crecimientos registrados en los primeros ocho meses del 2025 (21%) y 2024 (20%), situación que genera preocupación ante el posible impacto del fenómeno de El Niño en cultivos del norte como los arándanos, paltas, uvas, mangos y plátanos.

El comportamiento mensual también confirmó este panorama, cinco de los ocho meses registraron avances, enero (8,5%), febrero (3,1%), marzo (4,9%), abril (5,6%) y agosto (1,5%), en tanto que mayo (-4,8%), junio (-0,9%) y julio (-2,8%) presentaron retrocesos.

Los despachos agroindustriales (US$7 mil 231 millones) aglutinaron el 90,3% del total y registraron un alza de 1,8%, mientras que los del agro tradicional (US$774 millones 500 mil), representaron el 9,7% restante y crecieron 3,1%. Se observaron menores volúmenes de cacao en grano, mangos, espárragos frescos, cítricos, cacao en polvo y otros.

El presidente del Comité de Café y Cacao de Adex, José Antonio Mejía, informó sobre la baja producción de este grano en algunas zonas del Perú, incluida San Martín que concentra el 50% del total, debido a una mayor intensidad de lluvias y humedad entre marzo y mayo que impactó en la floración y en la maduración de este cultivo.

A esto se sumó precios internacionales más bajos pues Costa de Marfil y Ghana, los productores mundiales líderes, incrementaron su producción y exportación gracias a sus mejores condiciones climáticas.

“En nuestro país no se dio el pico de la producción que normalmente es en junio y julio, por el contrario, se observó una caída de entre 15% y 30%. Es posible que esta tendencia se mantenga hasta fines de año, perjudicando a toda la cadena, en particular a los productores que necesitan apoyo”, comentó.

Por ello, pidió implementar una campaña de sanidad que incluya el monitoreo permanente de las plantaciones, poda, regulación de sombra, manejo del drenaje, eliminación de frutos afectados y aplicación de prácticas de manejo integrado; y, gestionar los recursos que impidan una mayor afectación.

Cifras

En el caso de la oferta agroindustrial (US$7 mil 230 millones 600 mil), Adex resaltó el desempeño de las frutas, cuyos despachos alcanzaron los US$4 mil 561 millones (avance de 16,1%). Las paltas, arándanos y uvas crecieron 8,3%, 47,9% y 17,6%, respectivamente.

Según el Reporte de Exportaciones - Agosto 2026 del Cien - Adex, no todos los subsectores lograron un desempeño homogéneo. Mientras las frutas, cereales y sus preparaciones, aceites, grasas, lácteos y derivados, y flores y plantas vivas mostraron resultados positivos, otros cerraron a la baja. Las legumbres y sus preparaciones retrocedieron -9,9% y las hortalizas y otros vegetales lo hicieron en -1,8%.

Estos productos llegaron a EE.UU., Países Bajos y España principalmente, que representaron el 57% del total. Chile, México, Reino Unido, China, Ecuador, Colombia y Canadá completaron el top ten, con distintos comportamientos. Si bien siete de ellos cerraron al alza, España, China y Ecuador experimentaron contracciones de -4,2%, -8% y -0,5%, respectivamente.

En las exportaciones agrarias tradicionales (US$774 millones 500 mil) resaltó el café (US$701 millones 740 mil), con una evolución de 0.6% y una participación del 90,7%. Este desempeño se explicó por los mayores volúmenes asociados al adelanto de cosecha por El Niño y el aumento de su precio promedio en el exterior.

EE.UU. y Alemania fueron sus destinos más importantes al concentrar el 44% del total. El primero de ellos logró un incremento de 16,1% y el segundo retrocedió -30,8%. Otros fueron Bélgica, Canadá, Colombia, Reino Unido, Suecia, Francia.