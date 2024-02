Los envíos peruanos al mundo en el 2023 ascendieron a US$ 64.355 millones, reflejando un “sorpresivo” aumento de 1,1% en comparación al 2022, cuando la cifra fue por US$ 63.643 millones, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

En su Reporte de Exportaciones - Diciembre 2023 se observa que este monto marcó un nuevo y sorpresivo récord histórico, aun cuando su comportamiento es muy distante al de años anteriores cuando registraba alzas de 2 dígitos.

En el análisis mensual se observa que, de los 12 meses, 5 cerraron en rojo: enero (-11,8%), febrero (-13,1%), junio (-2,2%), agosto (-5,3%) y diciembre (-1,1%); y los otros 7 en azul: marzo (8%), abril (5,9%), mayo (4,5%), julio (6,1%), septiembre (2,7%), octubre (8,2%) y noviembre (14,7%).

El presidente del gremio, Julio Pérez Alván, detalló que solo crecieron 5 de los 14 sectores: minería tradicional, agroindustria, pesca y acuicultura (no tradicional), minería no metálica y metalmecánica. En contraposición, la pesca primaria experimentó la caída más profunda del 2023 (-52,1%).

“Estamos en una coyuntura compleja con factores internos y externos que frenan la evolución de las exportaciones. El año pasado la minería y la agroindustria concentraron el 76% del total y fueron las que determinaron el resultado positivo de 1,1%”, dijo.

El buen precio de los minerales (cobre y oro) explicó gran parte de este crecimiento –continuó–, pero el reto es impulsar más actividades generadoras de valor agregado, para que sean los nuevos motores de la economía. La agroindustria está avanzando en automático gracias a las inversiones realizadas en el marco de la ya derogada Ley 23670. La Ley 31110 no aporta a su desarrollo y eso se verá en el corto plazo.

“Perú es un importante proveedor mundial de arándanos, uvas, quinua, espárragos frescos y paltas. Mantener ese posicionamiento será difícil sin un trabajo público-privado que incluya un marco legal adecuado, identificación de mercados, apertura sanitaria y fortalecimiento de todos los integrantes de las cadenas productivas”, expresó.

Tradicional

Según el reporte del CIEN-ADEX, los despachos primarios en el 2023 sumaron US$ 45.885 millones, reflejando un crecimiento de 1% en relación al 2022 (US$ 45.451 millones). El rubro más relevante fue la minería (US$ 39.616 millones), cuya demanda creció 11,4% por el cobre, oro, cátodos de cobre refinado, cinc y hierro y sus concentrados.

Le siguieron los hidrocarburos (US$ 4.158 millones), por sus despachos de gas natural licuado; la pesca tradicional (US$ 1.142 millones), destacando la harina de pescado; y el agro tradicional (US$ 969 millones) por los envíos de café sin descafeinar.

China (US$ 22.204 millones) fue el principal mercado del sector tradicional, seguido de EE.UU. (US$ 3.461 millones), Canadá (US$ 2.681 millones), India (US$ 2.454 millones), Japón (US$ 2.108 millones), entre otros.

Con valor agregado

Por su parte, los envíos con valor agregado ascendieron a US$ 18.470 millones, registrando un incremento de 1,5% en relación al 2022 (US$ 18.191 millones). La actividad líder fue la agroindustria (US$ 9.212 millones) con un aumento de 9,1%, presentando al mismo tiempo un récord histórico, a pesar del Fenómeno de El Niño.

Le siguió el químico (US$ 1.992 millones) con una contracción de -15%; la pesca para consumo humano directo (US$ 1.733 millones) con una evolución de 10,6%, siendo el sector no tradicional más dinámico, gracias a los mayores envíos de pota.

Otros fueron la siderometalúrgica (US$ 1.471 millones), minería no metálica (US$ 1.193 millones), confecciones (US$ 1.143 millones), metalmecánica (US$ 724 millones), textil (US$ 459 millones), varios (US$ 443 millones) y maderas (US$ 101 millones).

Las partidas más relevantes fueron la uva (US$ 1.746 millones), al lograr un alza de 29,7%, los arándanos (US$ 1.676 millones), las paltas (US$ 963 millones), pota congelada (US$ 610 millones) y fosfatos de calcio naturales (US$ 573 millones).

EE.UU. (US$ 5.664 millones) se posicionó en el lugar N° 1 del ranking de destinos de estos envíos, otros fueron Países Bajos (US$ 1.508 millones), Chile (US$ 1.201 millones), Ecuador (US$ 971 millones) y China (US$ 952 millones).