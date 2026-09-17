Los hidrocarburos también registraron mayores precios de exportación, en línea con el alza de las cotizaciones internacionales asociada al conflicto en Medio Oriente. (Foto: GEC).
Los hidrocarburos también registraron mayores precios de exportación, en línea con el alza de las cotizaciones internacionales asociada al conflicto en Medio Oriente. (Foto: GEC).
Por Redacción EC

Las exportaciones de productos tradicionales ascendieron a US$8.022 millones en julio de 2026, registrando un crecimiento interanual de 43,6%, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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