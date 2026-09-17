Las exportaciones de productos tradicionales ascendieron a US$8.022 millones en julio de 2026, registrando un crecimiento interanual de 43,6%, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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Este resultado estuvo explicado principalmente por el incremento de los precios de exportación en 30% interanual, impulsado por las mayores cotizaciones internacionales del cobre, zinc, oro y plata, esta última presente en los embarques de concentrado de plomo.

Los hidrocarburos también registraron mayores precios de exportación, en línea con el alza de las cotizaciones internacionales asociada al conflicto en Medio Oriente.

Asimismo, en términos de volumen, se reportó un crecimiento de 10,5% interanual en julio, resultado explicado por el incremento de 20% en los envíos de concentrados de cobre y de 15,5% en los del oro.

También influyeron, aunque en menor medida, las mayores exportaciones de hierro (94,2%, principalmente por Shougang), molibdeno (75,3%, en línea con su mayor producción) y concentrados de plomo (58,4%, beneficiado por la alta cotización de la plata contenida en estos).

En el acumulado del año a julio, el valor exportado de productos tradicionales creció 48,5% frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando los US$53.737 millones, favorecido por los mayores precios que se acrecentaron en 42,9%.

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Exportaciones no tradicionales

Según el BCR, las exportaciones no tradicionales crecieron 4,5 % interanual en julio de este año, debido al aumento del precio promedio exportado de 3,3% y del volumen de 1,2% .

En términos de precio, todas las categorías vieron incrementar sus precios, a excepción de los productos pesqueros, debido a la mayor oferta de pota. En términos de volumen, los productos siderometalúrgicos, textiles y agropecuarios mostraron reducciones interanuales, aunque a un ritmo menor al observado en el mes previo por segundo mes consecutivo.

En julio, las exportaciones no tradicionales registraron un crecimiento en sus principales mercados de destino, con excepción de la Unión Europea. Las mayores ventas hacia América Latina y Estados Unidos estuvieron asociadas al incremento de las exportaciones de productos siderometalúrgicos, químicos y agropecuarios; mientras que, en el caso de China, destacaron los mayores envíos de productos pesqueros. En Asia, excluyendo China, resaltó la mayor exportación de productos siderometalúrgicos y minero no metálicos.

En tanto que, en lo que va del año, las exportaciones no tradicionales acumularon US$12.541 millones, lo que representó un crecimiento de 2,3% frente a las del mismo periodo de 2025, producto principalmente del incremento de los precios de exportación de productos siderometalúrgicos (30,7%).