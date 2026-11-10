El toque de campana estuvo encabezado por Roque Benavides, presidente del directorio de Buenaventura. (Foto: AFP)
El toque de campana estuvo encabezado por Roque Benavides, presidente del directorio de Buenaventura. (Foto: AFP)
/ Justin Heiman
Por Redacción EC

La Compañía de Minas Buenaventura protagonizó el lunes 9 de noviembre, el tradicional campanazo de apertura en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con motivo de sus 30 años de cotización continua en este mercado.

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