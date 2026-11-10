La Compañía de Minas Buenaventura protagonizó el lunes 9 de noviembre, el tradicional campanazo de apertura en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con motivo de sus 30 años de cotización continua en este mercado.

El toque de campana estuvo encabezado por Roque Benavides, presidente del directorio de Buenaventura, junto con representantes del equipo directivo de la compañía. También estuvieron presentes Carlos Pareja, representante permanente del Perú ante la ONU en Nueva York y funcionarios de la NYSE, entre otros invitados.

La ceremonia conmemoró el ingreso de Buenaventura a Wall Street el 15 de mayo de 1996, cuando se convirtió en la primera empresa minera latinoamericana en listar la totalidad de sus acciones (full listing) en la NYSE, el mercado bursátil más importante del mundo.

“Hace 30 años asumimos un desafío para Buenaventura y para el Perú. Demostramos que una empresa minera peruana podía competir en los mercados internacionales y cumplir con sus más exigentes estándares. Hoy celebramos ese esfuerzo colectivo de todo nuestro equipo humano y renovamos nuestra confianza en el potencial minero de nuestro país”, señaló Roque Benavides, presidente del directorio de Buenaventura.

Por su parte, Leandro García, gerente general de Buenaventura, destacó que “la permanencia durante tres décadas en la NYSE ha supuesto para nuestra compañía el cumplimiento sostenido de exigentes estándares de transparencia, gobierno corporativo, sostenibilidad, divulgación de información y disciplina financiera”.