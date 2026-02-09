Buenaventura proyecta inicio de operaciones de Trapiche hacia el 2030

La Compañía de Minas Buenaventura proyecta que Trapiche, uno de sus principales proyectos de cobre ubicado en la provincia de Antabamba, región Apurímac, podría iniciar operaciones hacia el año 2030. Así lo dio a conocer Roque Benavides, presidente de la compañía minera, en entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Trapiche seguramente podría estar para el año 2030”, señaló, precisando que la compañía mantiene una presencia activa en distintas regiones del país como parte de una estrategia de crecimiento basada en exploración, nuevos desarrollos y descentralización económica.

En esa línea, la compañía de Minas Buenaventura viene acelerando su apuesta por la exploración, con tres a cuatro proyectos en curso. “Estos proyectos van avanzando y vamos encontrando indicios muy interesantes”, aseguró Benavides.

“Estoy convencido de que hay un potencial enorme para encontrar nuevos yacimientos”, afirmó, al remarcar que en el país “no hay una sola mina que esté en producción y que no tenga afloramientos en superficie”, lo que abre oportunidades para descubrimientos en profundidad a lo largo de la Cordillera de los Andes.

La estrategia, según el presidente de la compañía, combina innovación tecnológica con un trabajo sostenido de construcción de confianza en los territorios donde opera.

El avance de estos proyectos exploratorios, precisó, se apoya en el uso intensivo de nuevas tecnologías aplicadas a la industria minera. “Hoy día con los drones, con la geofísica, la geoquímica y las nuevas tecnologías no dejan de sorprendernos. El Perú tiene el derecho y la obligación de poner en valor todos nuestros recursos”, indicó, al destacar la transformación que vive el sector.

Junto a la tecnología, Benavides subrayó que la confianza social es un factor determinante para la viabilidad de la exploración. En esa línea, mencionó el proyecto El Algarrobo, en Piura, que viene siendo socializado con las comunidades y autoridades locales. “No se trata de presionar a la gente, sino de transmitir un mensaje claro: queremos generar puestos de trabajo y contribuir a generar riqueza en zonas rurales”, finalizó.