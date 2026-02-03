En un contexto en el que la demanda de cobre y otros minerales esenciales continúa acelerándose, los retrasos en los procesos de permisos y los cuellos de botella regulatorios amenazan el desarrollo oportuno de nuevos proyectos, así lo Así lo advirtió Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, durante una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), previo a su participación como ponente en el World Mining Congress 2026 (WMC), encuentro que volverá a realizarse en el Perú, luego de más de cinco décadas.

“En cinco o seis años no habrá suficiente cobre en el mundo para cubrir la demanda de este mineral”, señaló Benavides, subrayando la urgencia que enfrenta la industria en un escenario marcado por la electrificación, el crecimiento de las energías renovables, los vehículos eléctricos y los esfuerzos globales de descarbonización.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El cobre, enfatizó, ya no es solo un metal industrial más. “El cobre es el metal del futuro. Es el metal del medio ambiente, de los autos eléctricos y de las energías alternativas”, afirmó. Añadió que, si bien el cobre está en el centro de la transición energética, otros metales como el oro, la plata, el zinc, el plomo y el estaño seguirán siendo indispensables para el desarrollo global.

Retrasos en permisos: un cuello de botella global

Benavides identificó los plazos de otorgamiento de permisos como uno de los desafíos más apremiantes para la minería a nivel mundial, no solo en economías emergentes, sino en todas las jurisdicciones.

“Si queremos desarrollar proyectos más rápido, tenemos que entender que la minería responsable necesita avanzar con los proyectos de la manera más ágil posible. Los gobiernos tienen que ocuparse del tema de los permisos, pero la burocracia no es la respuesta”, sostuvo.

Según explicó, los retrasos excesivos ponen en riesgo la capacidad del mundo para atender la futura demanda de minerales, particularmente de cobre, donde ya se vislumbran brechas de oferta. “No podemos perder tiempo”, enfatizó, advirtiendo que no poner nuevos proyectos en producción tendrá consecuencias globales para la seguridad energética y el crecimiento económico.

El World Mining Congress 2026, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima del 24 al 26 de junio, busca redefinir cómo la industria puede entregar más minerales, en menos tiempo, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares ambientales y sociales.