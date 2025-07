Confiep sobre discurso de Boluarte: “Fue innecesariamente largo”

La presidenta Dina Boluarte ofreció un extenso discurso más de cuatro horas por Fiestas Patrias, en el que presentó un balance de su gestión y delineó las prioridades para el cierre de su mandato en 2026. Si bien el mensaje incluyó anuncios relacionados con inversión, empleo y crecimiento económico, distintos gremios empresariales señalaron tanto aciertos como ausencias relevantes.

Confiep: discurso extenso y logros no atribuibles solo al gobierno

Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), calificó el discurso como “innecesariamente largo”. Reconoció que se ha construido una narrativa proinversión y que la estabilidad macroeconómica es un punto a favor, pero advirtió que estos logros no pueden atribuirse exclusivamente al Ejecutivo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Se deja una economía en crecimiento y con buenos indicadores macroeconómicos; sin embargo, hay que reconocer que mucho de ello se debe al trabajo del Banco Central de Reserva: tipo de cambio estable, inflación controlada y sólidas reservas internacionales, favorecidas además por el buen precio de los minerales”, señaló en declaraciones a Latina.

Zapata también lamentó la ausencia de una estrategia más ambiciosa para reactivar la minería, a pesar de los US$ 64.000 millones en proyectos con reservas aprobadas. Solo se mencionaron los proyectos Zafranal y Pampas del Pongo. “Faltó más agresividad en empujar otros proyectos mineros”, subrayó.

En la misma línea, Zapata dijo a RPP, que a la presidenta le faltó más contundencia en su mensaje a la minería ilegal. “Nos hubiera gustado escuchar que no se va a retroceder en las medidas que ya se han dado como la eliminación de 50.000 registros del Reinfo y no extender el plazo, luego del 31 de diciembre, a quienes se han quedado.

Felipe James: “Si bien habló de muchos temas de Petro-Perú, no abordó el fondo del asunto”

La presidenta Dina Boluarte, si bien se refirió a diversos temas relacionados con Petro-Perú, no abordó el fondo del asunto y omitió lo principal: ¿qué vamos a hacer con Petro-Perú? ¿Vamos a dejar de inyectar recursos a esta empresa deficitaria? ¿Cómo se implementará su gobernanza? El tema de fondo no se ha tocado.

También evitó detallar cómo se cerrará la brecha de infraestructura, que asciende a US$ 150.000 millones. Se mencionaron muchos proyectos, pero no se observa avance alguno. El año pasado se habló de la creación del Ministerio de Infraestructura, y hasta ahora no se ha hecho nada. Además, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) no está funcionando. Todavía falta eliminar varios ministerios, pero un gobierno de salida no podrá hacerlo; tal vez el siguiente sí.

En cuanto al eje político, era necesario que la presidenta garantizara que las elecciones de 2026 serán transparentes y confiables, y que el candidato que resulte electo refleje la voluntad del pueblo. Esta será una campaña difícil, llena de interrogantes. Debería haber más alianzas, pero cada vez lo veo más complicado. Los sesgos son muy fuertes, nadie quiere ceder, y todos se creen destinados a salvar al país. Eso atenta contra la institucionalidad, porque cualquiera que gane tendrá un porcentaje muy bajo, sus bancadas serán pequeñas y la gobernabilidad estará comprometida.

Desde nuestra perspectiva, es necesario contar con representación empresarial en el Poder Legislativo, porque los empresarios conocen mejor que nadie cómo funciona la actividad económica. Así, no tendríamos que depender de congresistas, diputados o senadores que no tienen idea de lo que estamos hablando. En la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) estamos conversando con varios asociados interesados en la actividad política, para explorar cómo podrían ser incluidos en alguna de las listas.

Gremio de hidrocarburos valora expansión del gas natural

En el programa Tenemos que Hablar, de El Comercio, Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), valoró positivamente el anuncio de la ampliación de la adenda con Cálidda para la masificación del gas natural en la macrorregión sur, incluyendo Ucayali, mediante 200.000 conexiones domiciliarias.

“Con la llegada del gas natural a 15 ciudades de 7 regiones, los peruanos accederán a energía 50% más barata que el GLP. Además, se habilitará una inversión privada de US$ 580 millones y se cumplirán promesas largamente postergadas, como conectar Ayacucho al ducto de Camisea y extender un ramal a Ucayali para integrarlo al Lote 31”, explicó.

ADEX destaca impulso a agroexportaciones y MYPES

Por su parte, César Tello Ramírez, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), saludó el impulso a las obras agrarias y el apoyo a las MYPES a través de programas como Compras a MYPERÚ, que ha generado más de 84.000 empleos, y el financiamiento de 3.000 proyectos de innovación regional.

No obstante, insistió en la necesidad de mejorar las vías de acceso y la infraestructura logística, vitales para movilizar carga y fortalecer las exportaciones.

“La presidenta mencionó que las agroexportaciones podrían multiplicarse por cuatro con los nuevos proyectos de irrigación, y eso es una excelente noticia. Nuestro crecimiento debe basarse en la inversión privada y en una política clara de fomento a las exportaciones”, afirmó.