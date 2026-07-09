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Resumen

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Por Redacción Economía

Diego Cubas, Ceo Perú de Cornerstone nos comparte un poco de sus pasatiempos en nuestra sección Ping Pong. En la entrevista se describe como un hombre determinante, apasionado y soñador. Además, no perdería la oportunidad de cenar con Elon Musk por considerarlo un personaje disruptivo.