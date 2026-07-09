Diego Cubas, Ceo Perú de Cornerstone nos comparte un poco de sus pasatiempos en nuestra sección Ping Pong. En la entrevista se describe como un hombre determinante, apasionado y soñador. Además, no perdería la oportunidad de cenar con Elon Musk por considerarlo un personaje disruptivo.

¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Me levanto a las 5:30 a. m. para entrenar. Los lunes, miércoles y viernes voy al gimnasio, mientras que los martes y jueves juego tenis.

De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

Good to Great, de Jim Collins. Un libro que todo ejecutivo y empresario debería leer.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi reloj. Me recuerda que el tiempo es el recurso más valioso y que la puntualidad es un valor único para nosotros y para los demás.

¿Cine o teatro?

Cine. Soy fan de las películas de acción; me atraen las historias que desafían los límites y muestran cómo actuar bajo presión.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

WhatsApp, LinkedIn y Garmin.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple o Disney?

Netflix y Apple.

¿El auto de sus sueños?

Un Porsche 911. Es un ícono que combina diseño, historia y desempeño.

¿Destino favorito en vacaciones?

Miami. Tengo oficinas allá y siempre es la excusa perfecta para tomarme unos días después.

¿Qué deporte practica? (Contar desde cuándo o cómo lo descubrió)

Golf y tenis. Este último lo retomé hace unos años y se ha convertido en un espacio para desconectarme, desafiarme y mantener la disciplina.

¿Cóctel o trago favorito?

Un buen vino.

¿Cuál es su restaurante favorito?

Maido.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

La Toscana. Es un lugar maravilloso que transmite calma e inspiración.

Descríbase en tres palabras.

Determinante, apasionado y soñador.

¿Tiene algún talento oculto?

Conectar personas. Descubrí hace muchos años que disfruto genuinamente generar relaciones que terminan creando oportunidades para otros.

Una frase que lo/la defina.

Ver oportunidades donde otros ven limitaciones.

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

P&G. Es una compañía con casi 200 años de historia que ha sabido reinventarse permanentemente.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Con Elon Musk. Más allá de la industria en la que participa, admiro su capacidad disruptiva y su habilidad para desafiar paradigmas.

¿Quién es el jefe que más lo marcó?

En mi carrera como empresario he tenido más clientes que jefes, y he admirado a muchos de ellos por su capacidad de reinventarse y liderar en entornos complejos.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi padre: “La integridad no está a la venta” y “Dormir tranquilo no tiene precio”.

¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

Liderar una empresa global con propósito e impacto en las personas. A los 15 años trabajé un verano en el concesionario de vehículos de mi tío, en San José, California, lavando autos. Esos ahorros me permitieron completar lo que necesitaba para comprar mi primer carro a los 18 años.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

No me arrepiento de ninguna decisión; cada una me ha dejado un aprendizaje y me ha llevado a tomar mejores decisiones después.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

“¿Qué has aprendido en los últimos 12 meses que haya cambiado tu forma de pensar?”. La respuesta suele revelar la predisposición por aprender, una variable clave de la agilidad de aprendizaje.

¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Cómo podemos construir un mejor país y qué puede hacer cada uno de nosotros para ser mejores peruanos.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La resiliencia.

¿Y su principal defecto?

Nos cuesta pensar en el largo plazo y trabajar colectivamente hacia objetivos comunes.