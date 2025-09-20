El Premio Líderes Empresariales del Cambio - LEC, es un Premio anual organizado por EY Perú y El Comercio con el apoyo de Asbanc, con la finalidad de reconocer y destacar a aquellos empresarios que, con su aporte significativo al desarrollo y crecimiento del país, generan un impacto positivo en la sociedad haciendo empresa. A propósito del Día del empresario, el 19 de septiembre, EY realizó una encuesta para conocer cuáles son las características y atributos que mejor definen tanto a estos jóvenes empresarios y también a los de las generaciones mayores.

Como se sabe, los premios LEC reconocen el espíritu emprendedor de estos líderes, quienes año a año hacen posible este crecimiento e impulsan al país a una constante innovación, todos con historias de éxito inspiran a otros a emprender y seguir construyendo.

Y es en ese camino que desde el 2018 el premio LEC incluye una categoría joven empresario. Hasta el momento, el 18% de todos los LECs son menores de 45 años y desde entonces el 18% del total de grandes ganadores son Jóvenes Empresarios.

En la categoría de Gran ganador, en los premios LEC destacaron Andrés Mujica (de la Agrícola Santa Azul ), quien fue galardonado en el 2023. Y también Christian Pinto (de Alimentos Cielo) en el 2024. Además, como ganadores LEC en la categoría Joven Empresario también destacaron:

Ganadores LEC de la categoría Joven Empresario

Empresario LEC Nombre compañía Sector Económico Año de participación en LEC Denisse Aliga Demetrios Chicken S.A.C Avícola 2021 Jacqueline Ccori CCORIMOSA E.I.R.L. Comercio 2022 Jean Pierre Azañedo Kanay S.A.C Servicios Ambientales 2019 Patricio Portaro Proacción Empresarial S.A.C. - Taxi Directo Transporte 2020 Raúl Alcalde Scharff Logística Integrada S.A. Logística 2018 Víctor Vandervelde ELECTRO PERU INDUSTRIAL SAC Comercio 2025

En la encuesta realizada a los LECs, por parte de EY, entre el 2024 y junio del 2025, se indagó sobre atributos de los jóvenes y estos son los resultados:

Comparado con su generación, ¿cuáles son las tres características que mejor describen a la generación más joven de empresarios?

Nativos digitales. “Son más digitales, usan más herramientas digitales, orientados más a resultados de corto o mediano plazo.”

Son creativos. “Arriesgados, creativos, profesionales”. “Innovación, creatividad, empatía.”

Menor compromiso con el status quo. “Buscan crear un cambio significativo en la sociedad sin temor de enfrentarse al status quo.”

Buscan equilibrio entre vida y trabajo. “Buscan mayor balance entre trabajo y vida personal. Soportan menos la presión.”

Impacientes y buscan resultados inmediatos. “Impacientes, rapidez, virtualidad, compromiso con el medio ambiente, alta rotación.”

Orientados a la colaboración. “Colaboración y networking. Innovación tecnológica. Agilidad y adaptabilidad.”

Comparado con su generación, ¿cuáles son las tres características que mejor describen a la generación mayor de empresarios?

Resilientes y optimistas. “Afrontamos la adversidad con optimismo”

Formales y responsables. “Planificamos con responsabilidad”

Visionarios y emprendedores. “Emprendemos con determinación”

Trabajadores. “Trabajamos con entrega total”

Fuerte arraigo. “Profundamente arraigada al Perú”

Cautelosos y menos digitales. “Pensando en el futuro de nuestras familias”

