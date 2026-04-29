Resumen

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La normativa también alcanza al trabajo remoto o teletrabajo. (Pexels)
La normativa también alcanza al trabajo remoto o teletrabajo. (Pexels)
Por Redacción EC

Según el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el 1 de mayo (Día del Trabajo), los trabajadores tienen derecho a descanso pagado, sin que ello implique descuentos, recuperación de horas ni compensación posterior.

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