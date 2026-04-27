Por Redacción EC

El 1 de mayo constituye una de las efemérides más importantes del calendario a nivel global, y porque representa y rememora la jornada más sangrienta que experimentó Estados Unidos hace 14 décadas. La conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores o simplemente Día del Trabajo, se lleva a cabo en algunos países, incluido Perú, por ejemplo, y tradicionalmente viene acompañada de un día de descanso remunerado que permite el goce de empleados y la reivindicación de aquellos derechos exigidos durante la revuelta de Haymarket ocurrida en 1886.

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