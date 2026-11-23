El precio del dólar cerró este lunes en S/3,458 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/3,450 registrados en la apertura, con un avance de 0,23%. La moneda estadounidense recuperó terreno frente al sol durante la jornada, impulsada por su fortaleza internacional y las expectativas de una política monetaria restrictiva en Estados Unidos. Sin embargo, el repunte del cobre y las operaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) contribuyeron a moderar las presiones alcistas.

“El dólar continúa respaldado por las preocupaciones inflacionarias en Estados Unidos y las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal. Aunque el cobre registró una recuperación importante durante la jornada, el mercado peruano mantuvo presiones compradoras de dólares, que fueron parcialmente contrarrestadas por las operaciones cambiarias del BCR”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el cobre avanzó entre 1,53% y 1,60%, recuperándose parcialmente de las pérdidas de la semana anterior, mientras el oro y la plata también registraron ganancias. Por su parte, el petróleo Brent y el WTI continuaron bajo presión ante las expectativas de una mayor oferta global.

Asimismo, los inversionistas mantienen la cautela frente a las valorizaciones del sector tecnológico y esperan la publicación de los indicadores de inflación PCE y crecimiento económico de Estados Unidos, que podrían influir en las próximas decisiones de tasas de interés.

En el mercado local, el BCR colocó S/200 millones en swaps cambiarios de venta y convocó una operación adicional por S/300 millones. Asimismo, vencieron swaps cambiarios de compra por S/300 millones que no fueron renovados, mientras la autoridad monetaria retiró liquidez mediante certificados de depósito variables (CDV) a seis meses por S/300 millones, además de depósitos a una semana y operaciones overnight. Estas medidas contribuyeron a moderar las presiones cambiarias, aunque no evitaron el avance del dólar durante la sesión.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que la evolución del tipo de cambio estará condicionada por los indicadores económicos de Estados Unidos, las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y el comportamiento del cobre. En Perú, el superávit de cuenta corriente del tercer trimestre representa un respaldo para la posición externa del país, mientras que los flujos de oferta y demanda de dólares y las operaciones del BCR seguirán siendo determinantes para la cotización de la moneda estadounidense.

En el plano internacional, Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, agregó que la confianza del consumidor de EE.UU. mostró una mejora, superando las expectativas del mercado, mientras que las previsiones de inflación a cinco años descendieron a 3,3%. Estos resultados reflejan un mayor optimismo sobre la economía y menores presiones inflacionarias a largo plazo, generando señales mixtas para el dólar y manteniendo la atención sobre las próximas decisiones de la Fed.