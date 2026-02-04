El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la Municipalidad Provincial del Cusco y el Gobierno Regional de Lambayeque impulsan la creación de la nueva ruta aérea turística Chiclayo–Cusco, con el objetivo de ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros una alternativa directa para conocer el patrimonio cultural del norte y sur del país.

Durante la reunión multisectorial entre autoridades regionales y nacionales La viceministra de Turismo, Aracelly Laca Ramos, acogió la propuesta presentada por el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, y el alcalde del Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo, destacando el potencial de esta iniciativa para el desarrollo del turismo descentralizado.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asu vez, el gobernador Pérez Flores señaló que la ausencia de un vuelo directo entre ambas ciudades limita la competitividad turística y el desarrollo económico regional.

“Actualmente obligamos al turista a pasar por Lima, lo que incrementa costos y a tiempos. Con este corredor aéreo, Lambayeque se consolida como la puerta de entrada al norte cultural, Sipán, Sicán y Túcume, para quienes visitan el Cusco, creando un circuito integrado de clase mundial”, afirmó.

Asimismo, destacó que esta ruta no solo beneficiará a Chiclayo y Cusco, sino que funcionará como un eje articulador para regiones vecinas como La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Piura, Puno y Madre de Dios, permitiendo la creación de paquetes turísticos multidestino que impulsen la reactivación económica.

Cabe precisar que, Chiclayo cuenta con las rutas aéreas Chiclayo–Tarapoto–Iquitos y la internacional Chiclayo–Panamá. La nueva conexión hacia el sur del país ampliará la oferta y las opciones de conectividad para los visitantes.

En el marco de la reunión, las autoridades acordaron evaluar la priorización del corredor aéreo Chiclayo–Cusco en los espacios técnicos correspondientes, así como promover mesas de trabajo con operadores aeroportuarios y aerolíneas para analizar su viabilidad operativa y las posibilidades de vincular esta propuesta con la denominada ruta del Papa León XIV.

En la reunión de coordinación participaron la viceministra de Turismo, Aracelly Laca; el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; el alcalde del Cusco, Luis Beltrán Pantoja; la directora general de Aeronáutica Civil del MTC, Paola Marín Ugarte; la directora de Regulación y Promoción del Desarrollo Aeroportuario del MTC, Lizbeth Corrales Orduña; la directora de Promoción de Turismo de Promperú, María del Sol Velásquez; el director de Emufec, César Ramírez, así como funcionarios del Mincetur y del Gobierno Regional de Lambayeque.