La economía peruana habría registrado un sólido desempeño al inicio del 2026, de acuerdo con el comportamiento de los principales indicadores adelantados de la actividad económica correspondientes al mes de enero, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Los resultados de los indicadores adelantados reafirman que la actividad económica inició el año 2026 en una senda favorable. Para consolidar y sostener este dinamismo en los próximos meses, desde el Gobierno estamos trabajando activamente en promover inversiones que generen empleo formal, incrementen los ingresos y mejoren la calidad de vida de la población”, señaló la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

De acuerdo con información consolidada por el MEF, la demanda eléctrica se aceleró y creció 3,9% interanual en enero de 2026, muy por encima de lo registrado en diciembre de 2025 (2,4%) y noviembre de 2025 (0,9%). Este indicador líder de la producción nacional es uno de los principales referentes del desempeño económico, debido a su alta correlación con el Producto Bruto Interno (PBI).

En tanto, los indicadores vinculados a la inversión privada también muestran un panorama alentador. Según información de la Sunat, las importaciones de bienes de capital aumentaron 11,6% en enero de 2026, acumulando 22 meses consecutivos de crecimiento, impulsadas por mayores compras de equipos de transporte, materiales de construcción y bienes para la industria.

A su vez, en enero el riesgo país del Perú se ubicó en un promedio de 132 puntos básicos, manteniéndose entre los más bajos de la región. Este resultado favorece el acceso a financiamiento en mejores condiciones, refuerza la confianza de los inversionistas y contribuye a dinamizar la inversión privada y el crecimiento económico.

En el ámbito del consumo, también se observaron señales positivas que reflejan una mejora en el gasto de los hogares y mayor confianza del consumidor. Las importaciones de bienes de consumo crecieron 10,6 % en enero de 2026, registrando 17 meses consecutivos de tasas positivas, según la Sunat.

En la misma línea, el indicador de Big Data de consumo del BBVA se incrementó de 18,3 % a 24 % en enero de 2026, creciendo a doble dígito por tercer mes consecutivo y acumulando 26 meses continuos de expansión.

Fundamentos macroeconómicos sólidos

Durante enero, la economía peruana mantuvo sólidos fundamentos macroeconómicos, preservando una posición favorable frente a otras economías de la región. La inflación se ubicó en 1,7%, permaneciendo dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por 22 meses consecutivos, lo que contribuye a proteger el poder adquisitivo de los hogares y reduce la incertidumbre para las empresas.

Finalmente, las Reservas Internacionales Netas alcanzaron US$96.375 millones al 28 de enero de 2026, equivalentes al 30% del PBI, consolidándose como una de las proporciones más altas entre los países de la región y fortaleciendo la capacidad del país para enfrentar choques externos.