El congresista José Luna solicitó a la Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera, priorizar los debates de los proyectos de ley que autorizan el octavo retiro de AFP.

“En nuestra condición de autores de proyectos de ley e integrantes de la comisión que usted preside, para solicitarle consulte al pleno de la comisión la preferencia en el debate del predictamen que elabore, por el cual autoriza el retiro voluntario y excepcional de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP”, se lee en el documento dirigido a Víctor Flores Ruíz, presidente de la Comisión de Economía.

Dicho documento hace énfasis en los más de 15 proyectos de ley presentados hasta la fecha y que se encuentran en estudio desde el 5 de junio del 2024. Este octavo retiro autorizaría el retiro de hasta 4 UIT equivalentes a S/21.400.

“Las comisiones tienen un máximo de sesenta días útiles para expedir el dictamen respectivo, en ese sentido, considerando que se ha vencido, en exceso, el plazo reglamentario, consideramos pertinente que usted consulte nuestra solicitud al pleno de la comisión”, refiere el documento.

Cabe precisar que la postura del Ejecutivo ahora es a favor de un nuevo retiro de AFP. “Sobre los millones de peruanos que están a la expectativa de un próximo retiro de la AFP, nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida. El dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y van a las AFP o a la ONP es el dinero de la familia que trabaja”, señaló Dina Boluarte este domingo.