El Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank destacó la recuperación que viene mostrando el sol peruano y remarcó que los balances macroeconómicos del país seguirán fortaleciéndolo.

“Los balances macroeconómicos seguirán dando soporte al sol (PEN). La balanza comercial acumula un superávit de US$ 8.6 mil millones hasta febrero (últimos 12 meses), superior a los US$ 7,0 mil millones de pre-pandemia; el nivel de reservas internacionales se aproxima a US$ 75 mil millones y equivale al 28% del PBI, entre los más altos para economías emergentes”, señala en su Reporte Semanal.

Del mismo modo, destaca el soporte que viene brindando a la moneda nacional la subida de los precios internacionales, principalmente los del oro y cobre, que suben 11% y 2% en el año respectivamente, siendo los precios de metales que mejor correlacionan con el tipo de cambio. También favorece la apreciación del sol, el hecho de que el dólar en el mundo se vaya debilitando.

Tipo de cambio LATAM

El Scotiabank indica que la estabilidad actual del sol hace referencia a que las fluctuaciones diarias del tipo de cambio -hacia arriba y hacia abajo- son de menor intensidad que sus pares de la región, según el cálculo de la volatilidad histórica para los últimos 6 meses en Bloomberg.

Del mismo modo, pese a la incertidumbre política, la subida del dólar que se dio por la incertidumbre de la guerra en Ucrania y las expectativas de alzas de tipos de interés por la inflación; “la resiliente economía peruana (..) han llevado a que el sol sea nuevamente la moneda más estable de América Latina”.

“Lo que esperamos para el 2024 es que la evolución del sol (PEN) refleje el balance de fundamentos externos, precios del cobre en particular, la tendencia internacional del dólar (USD), el diferencial entre tasas de interés en dólares y soles, y la voluntad del BCR de evitar mucha volatilidad. Estos factores pueden generar giros de corto plazo, pero parecen cancelarse mutuamente en el tiempo”, apunta.

“El supuesto de fondo es que el tipo de cambio se moverá más en función de mercados y fundamentos, que de turbulencia política interna. Sin embargo, eventos políticos de envergadura dentro del país podrían afectar significativamente al sol, como ha ocurrido en el pasado”, agrega.