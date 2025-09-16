El sol ha alcanzado niveles mínimos de poco más de 5 años (desde junio de 2020) y se ha apreciado en 7,1% en lo que va del 2025, indicó el reporte semanal de Scotiabank.

De acuerdo con el informe son tres factores que están presionando a la baja el tipo de cambio. El primero es el dólar a nivel global (DXY) que ha continuado en niveles inferiores a los 100 puntos desde el segundo trimestre del 2025, debilitándose en 9.9% en lo que va del año.

Esto se estaría dando por las políticas comerciales y fiscales en Estados Unidos, que incrementan la incertidumbre y reducen la confianza en EE.UU..

“Hemos visto que la correlación entre el sol y el DXY se ha recuperado desde 2022, por lo que, mientras el DXY se mantenga débil, el tipo de cambio continuará con presiones a la baja (fortaleza del sol)”, se lee en el informe.

El segundo factor es que la cotización de metales preciosos se ha mantenido elevada. El precio del oro se ha incrementado en 30% en lo que va del año alcanzando cada vez nuevos máximos históricos, mientras que, a pesar de que el precio del cobre ha tenido una corrección a mediados de año, se mantiene aún en niveles altos, con una ganancia de 15% en lo que va del año. Esto ha permitido que la Balanza Comercial se encuentre en niveles Récord al tener un mayor ingreso de divisas al país.

Como tercer factor, Scotiabank señaló que hay una mayor entrada de capitales extranjeros hacia activos locales, reflejo de la solidez macroeconómica. “La oferta de dólares para comprar bonos en moneda nacional ha generado presiones a la baja sobre el tipo de cambio”, explicaron.

“Creemos que además del bajo nivel de inflación (1,1% a agosto), la fortaleza del sol también ha sido uno de los factores para que el BCRP decida reducir su tasa de referencia hasta 4,25% el pasado 11 de septiembre, nivel que estimamos se mantenga hasta finales de año”. agregaron.

La fortaleza de la moneda local está contribuyendo a mantener la inflación en niveles controlados y bajos, debido a que ayuda a tener menores costos en los productos que ingresan al país y en el cálculo de la tarifa eléctrica.

En esta línea, de acuerdo con el seguimiento de precios realizado en el reporte, durante la primera quincena del mes, la inflación mensual de septiembre sería cercana a 0,1% y la anual se incrementaría a 1,5%, impulsada también por un efecto base (inflación mensual del 24 de septiembre fue -0,24%).

Respecto al sol, el informe señaló una tendencia favorable, aunque podría verse afectado por las elecciones próximas. “Se podría construir un escenario que justifique un pronóstico más favorable para fin de año, sin embargo, se avecinan elecciones y, por lo general, el tipo de cambio se ve afectado en cierto grado a medida que se acerca el periodo electoral. Estimamos que al cierre de 2025 el tipo de cambio cotizaría en alrededor de S/3,56”, sostuvo Scotiabank.

Finalmente, estimaron que al cierre del 2026, el tipo de cambio cotizaría en alrededor de S/3,60.