Hay más de 411.000 contribuyentes que no han registrado su correo electrónico en su ficha RUC, y no reciben información sobre sus obligaciones tributarias, señaló la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

Según el ente tributario, sin correo registrado, los contribuyentes no reciben las alertas sobre sus fechas de vencimiento, declaraciones mensuales, devoluciones, pagos de fraccionamientos e, incluso, charlas y eventos especializados.

Al no tomar conocimiento de esas notificaciones, involuntariamente cometen infracciones tributarias sancionadas con multas; incurren en causal de pérdida de un fraccionamiento o no reciben su estado de deuda tributaria. Esto ocasiona que no se cancele la deuda, entre otras situaciones que pueden evitarse con la actualización de los datos.

Vía internet

Los contribuyentes pueden actualizar sus datos de correo electrónico y número de celular registrados en su ficha RUC vía internet, a través de SUNAT Virtual

Solo debe ingresar con su “Código de Usuario” y “Clave SOL” a SUNAT Operaciones en Línea y en el módulo “trámites y consultas” hacer el registro correspondiente con el código de verificación que llegará a su correo y teléfono

Este procedimiento no demora más de un minuto y le permitirá estar debidamente informado sobre las obligaciones que debe cumplir como contribuyente.