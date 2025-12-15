De acuerdo con información de la web cuantocuestaeldolar.pe, el dólar en el mercado paralelo cotiza en S/3,350 la compra y S/3,375 la venta.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿A cuánto cerró el dólar en la última jornada del viernes 12 de diciembre?

El precio del dólar en el país cerró la semana el viernes 12 de diciembre en 3,3700, (con una apertura de 3,3690), según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

De acuerdo con el informe Situación Perú de diciembre, el BBVA Research, el tipo de cambio cerraría el 2025 en el rango de S/3,35 y S/3,45. El estudio sostiene además que podría situarse en la parte inferior de este intervalo para 2026.

Según el reporte, el sol se ha apreciado durante el año en un contexto en el que el dólar se ha mostrado débil, situación que se ha visto impulsada por el desempeño positivo de la balanza de pagos.