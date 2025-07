¿Cómo una maestría puede impactar en el salario de los peruanos? Estudio revela el efecto en el mercado laboral

No es para menos. Tanto una maestría como un MBA no solo implican una inversión económica, sino también tiempo y esfuerzo. De acuerdo con Jorge Merzthal Toranzo, director general de Maestrías de ESAN Graduate School of Business, tras culminar estos niveles de formación, los egresados suelen buscar movilidad laboral, ya sea dentro o fuera de su empresa.

“Tenemos graduados que optan por la movilidad laboral, donde pueden negociar entre un 30% y un 50% de mejora en sus ingresos, o profesionales que acceden a un ascenso, lo cual implica un incremento salarial de entre un 25% y un 50%. También debe considerarse un tercer grupo que opta por emprender, en cuyo caso la métrica va más allá del salario”, comenta Merzthal.

Según información de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, el 70% de sus egresados reporta una mejora en su situación laboral tras completar una maestría, ya sea a través de un ascenso, un cambio positivo en su cargo o mejores condiciones laborales.

“El 71% se encuentra actualmente trabajando en empresas grandes o medianas, líderes en sus respectivos sectores. Además, el 46% de nuestros egresados ocupa posiciones de alta dirección, lo que evidencia su alta empleabilidad y confirma el valor estratégico de un posgrado, ya sea un MBA o una maestría especializada”, destaca Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de dicha casa de estudios.

Maestría vs. MBA: ¿cuál elegir?

La diferencia entre un MBA y una maestría, explica Merzthal, radica en su enfoque. El primero ofrece una visión global y ejecutiva, orientada a liderar áreas clave de una organización; mientras que la segunda permite al profesional profundizar en un campo específico.

Por su parte, Grados sostiene que un MBA es más valorado por su enfoque integral y su orientación a la toma de decisiones estratégicas. Las maestrías especializadas, en cambio, son preferidas para desarrollar capacidades de gestión en áreas como operaciones, finanzas, marketing y ventas.

“Las maestrías de especialidad son ideales para posiciones de gestión en áreas ‘core’ del negocio, mientras que el MBA responde mejor a roles con una mirada transversal en organizaciones con equipos especializados”, detalla.

También influyen los requerimientos del puesto, agrega Grados. Para posiciones de coordinación o jefatura, se suelen solicitar certificaciones o diplomados de especialización, por ser una vía más ágil y puntual de actualización. En cambio, para cargos de gerencia y alta dirección, lo esperado es contar con una maestría, que ofrece respaldo académico y desarrolla habilidades como liderazgo, pensamiento estratégico, gestión del cambio, visión global y capacidad para tomar decisiones en entornos complejos.

Dentro de las opciones de posgrado también se encuentra el doctorado, que si bien es especialmente valorado en el ámbito académico y de investigación, está ganando relevancia en organizaciones que apuestan por la generación de conocimiento e innovación. “Su aporte va más allá del dominio técnico, incorporando habilidades como el análisis profundo”, añade Grados.

Sectores y especialidades más demandadas

Desde ESAN Graduate School of Business identifican una alta demanda de profesionales con posgrado en sectores como minería, agronegocios y servicios, así como en industrias relacionadas con la metalmecánica, equipos, finanzas e ingeniería.

En tanto, la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima observa que los campos de estudio más solicitados actualmente están vinculados a la transformación digital, las tecnologías de la información, y las disciplinas orientadas a sostenibilidad y responsabilidad social dentro de las organizaciones.