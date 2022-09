El precio del dólar en Perú abrió a la baja el domingo, pese a temores a un endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su próxima reunión.

El tipo de cambio opera en S/ 3,860 por dólar, un descenso de 0,12% frente al cierre del sábado en S/ 3,885, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 2,78% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3,991.

“En el mercado se negociaron US$ 153 millones a un precio promedio de S/ 3,8784. No hubo intervención por parte del BCR. Durante la jornada la demanda estuvo impulsada por no residentes y el flujo de oferta por corporativos”, señaló Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio, el dólar se compra a S/ 3,865 y se vende a S/ 3,890, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, la mayoría de las monedas y bolsas de valores de América Latina caían el viernes, presionadas por temores a un endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su próxima reunión, en una jornada sin operaciones en Chile y México debido a feriados.

Según la agencia Reuters, el dólar operaba estable frente a una canasta de monedas, a pesar de un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ante la posibilidad de un importante aumento en las tasas de interés por parte de la Fed la próxima semana.

Los futuros de los fondos de la Fed apuntan a una probabilidad del 75% de una subida de tasas de 75 puntos básicos en la reunión de la próxima semana y a una probabilidad del 25% de una subida de 100 puntos básicos.