¿El primer espacio de libertad y refugio para las mujeres? El microcosmos de los monasterios de Lima en el siglo XVII

Claustro interior del monasterio Santa Catalina de Siena, en Lima.

/ PBL
Por Enrique Planas

En la Lima del siglo XVII, se calcula que el 10% de la población femenina vivía en sus monasterios. No todas eran monjas. Las religiosas de velo negro eran las de mayor categoría. Luego se ubican las de velo blanco, las novicias. A continuación en la pirámide social, se encontraba una gran cantidad de mujeres, viudas o víctimas de un marido violento, que decidían alojarse entre sus muros toda la vida. Y a su servicio, numerosas sirvientas y esclavas. A Lima se le llamaba ciudad monasterio.

