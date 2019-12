De acuerdo con el sorteo que realizó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Frente Amplio es el partido político que encabezará la cédula de sufragio de las Elecciones 2020, seguido de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. El último de la cédula será el Partido Popular Cristiano (PPC).

►Elecciones 2020: este es el orden de los partidos políticos en la cédula de sufragio

► Elecciones 2020: ¿Cuándo se conocerá la lista definitiva de miembros de mesa y locales de votación?

Para este proceso, las organizaciones políticas fueron ordenadas alfabéticamente y a cada una se le asignó un número correlativo, que correspondía con el orden alfabético de los partidos. Los números fueron colocados en un bolillero y extraídos uno por uno. El resultado de este sorteo aplicará para las cédulas de votación manual y electrónica presencial de una sola columna.

La ONPE informó que este orden será para los 26 distritos electorales a nivel nacional. En caso alguna organización política no logre su inscripción de candidatos, se retire o desista de participar en las elecciones del 26 de enero 2020, la ubicación asignada será tomada por la organización a la que corresponda la posición inmediata inferior, según el orden establecido mediante sorteo.

Participaron el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Defensoría del Pueblo, el notario público Jorge Lora Castañeda y personeros de las organizaciones políticas que participan en las elecciones.

Este ejemplo de cédula de sufragio se trabajó en base al modelo presentado por la ONPE y el sorteo de ubicación de los partidos políticos. (El Comercio)

La atención se debe centrar en el símbolo del partido

Percy Medina, jefe de la Misión para el Perú de IDEA Internacional; y Jorge Jáuregui, miembro del Instituto Peruano del Derecho Electoral, sostienen que no hay ninguna evidencia que muestre un beneficio o perjuicio para las agrupaciones políticas respecto del lugar que ocupan en la cédula de votación.

“Es verdad que en una cédula tan grande como la que habrá ahora, con más de 20 partidos políticos, el estar ubicados al inicio o al final podría favorecer a un partido pero en realidad no hay ninguna evidencia seria que muestre que el orden influye de manera significativa en los resultados”, dijo Medina a El Comercio.

“Hemos visto en el pasado que las organizaciones que tienen mayor intención de voto declaradas por las encuestas terminan recibiendo votos, al momento del sufragio, independiente del lugar donde se ubican en la cédula”, agregó.

Jáuregui explicó, en este mismo sentido, que el orden no tiene ningún tipo de impacto sobre las preferencias electorales. “Para efectos prácticos, el voto tiene una connotación más emocional y de simpatías”, indicó.

Finalmente, Percy Medina recalcó que el elector, más allá del orden, busca el símbolo por el que quiere marcar. Por ello, dijo que el trabajo de las agrupaciones políticas debe ir porque los electores los recuerden al momento del sufragio, aún más cuando estas elecciones no tienen candidatos presidenciales.

“Si un candidato tiene alta recordación o mucha popularidad, su mayor reto es asociar su nombre con el símbolo que lo representa porque, a diferencia de las elecciones presidenciales o municipales, en este caso no aparece la foto del candidato, sino los símbolos. Si un elector quiere votar por un determinado candidato, pero no sabe en qué lista está, evidentemente no va a recibir el voto”, explicó Medina.