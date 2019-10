A 28 días del plazo para la inscripción de candidaturas a las elecciones parlamentarias 2020, son al menos 17 las organizaciones, de las 24 que cuentan con inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, las que han tomado la determinación de postular con una lista para tentar una de las 130 curules disponibles:

— Han decidido postular:

1.- Alianza para el Progreso

2.- Perú Patria Segura

3.- Juntos por el Perú

4.- Perú Libre

5.- Nuevo Perú

6.- Frente Amplio

7.- Fuerza Popular

8.- Acción Popular

9.- Partido Popular Cristiano

10.- Vamos Perú

11.- Perú Nación

12.- Partido Morado

13.- Unión por el Perú

14.- Renacimiento Unido Nacional (ex Siempre Unidos)

15.- Restauración Nacional (que busca llamarse ahora Perú Firme)

16.- Somos Perú

17.- Democracia Directa (Fonavistas)

— En evaluación:

18.- Partido Aprista Peruano

19.- Partido Nacionalista Peruano

20.- Podemos Perú

21.- Contigo (ex Peruanos por el Kambio)

Este Diario informó hace unos días que las dos primeras evalúan ir en alianza electoral. También participarían bajo esa modalidad Juntos por el Perú, Perú Libre y Nuevo Perú. De ese grupo Nuevo Perú no tiene inscripción ante el JNE. En tanto, el otro partido izquierdista, Frente Amplio, irá por su cuenta.

Debido a que estos comicios se regirán bajo las normas electorales del 2016, aquellas agrupaciones que decidan no postular, no perderán su inscripción legal, y no se elevará la valla (5%) en un punto por cada partido que conforme la alianza electoral.

En el caso de Fuerza Popular, la bancada mayoritaria del Congreso disuelto, que terminó con 54 escaños de un total de 73, decidió el último domingo que participará en estas elecciones parlamentarias. La decisión la tomaron el Comité Político y los delegados del partido.

Acción Popular, el segundo partido con mayores autoridades elegidas en las subnacionales del 2018, también determinó en su último Comité Político que no irá en alianzas ni tendrá invitados, según anunció su presidente Mesías Guevara a este Diario. Una situación similar hay en el Partido Popular Cristiano (PPC), donde buscarán impulsar la participación de su militancia. La lista la encabezaría su presidente Alberto Beingolea.

Sobre la situación del Partido Nacionalista Peruano, del ex presidente Ollanta Humala, la dirigente de la agrupación Cynthya Montes explicó a este Diario que la agrupación aún no define su participación en las elecciones del 2020, pues están a la espera de que la ONPE les aclare su situación legal. Esto tras la congelación de la cuentas del partido a pedido del Ministerio Público en el marco de las investigaciones por el Caso Odebrecht. “Si nos van a dejar en la informalidad a la que nos han arrastrado va a ser bien complicado que lo hagamos [postular]”, comentó.

En el caso de Vamos Perú, su líder y fundador Juan Sotomayor, ya anunció a este Diario que postularán solos. En un principio habían tenido conversaciones con Restauración Nacional. Sotomayor postulará al Congreso por el Callao, donde ya ha sido alcalde distrital y provincial.

Perú Nación es otro partido que ha decidido postular solo y llevará como cabeza de lista por Lima a su excandidato presidencial, Francisco Diez Canseco.

En tanto el Partido Morado tampoco irá en alianza y ya evalúa extender invitaciones a ex parlamentarios del Congreso disuelto como Gino Costa y Alberto de Belaunde. Sin embargo, otras fuentes ven estas incorporaciones como improbables.

En Democracia Directa, el partido de los fonavistas, también tienen definido que participarán solos. Está previsto que la lista en Lima la encabece su dirigente Andrés Alcántara.

Este Diario también ha informado que el encarcelado expresidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, estaría buscando postular por Renacimiento Unido Nacional (antes Siempre Unidos), que ahora esta bajo la batuta de Ciro Gálvez.

Desde Podemos por el Progreso del Perú, de José Luna, su personero legal Luis Navarrete sostuvo hace unos días que su Comité Ejecutivo Nacional decidió convocar a su tribunal electoral porque "definitivamente vamos a participar”.

Mientras que Omar Quesada, miembro de la Dirección Política del Partido Aprista Peruano, dijo hoy que este órgano directivo ha decidido que el domingo 3 de noviembre las bases del partido en los departamentos del país elijan a sus futuros candidatos. No obstante, señaló que antes el 25 de octubre se decidirá en un congreso partidario si se ratifica o se revoca la voluntad de la dirigencia de participar en los comicios.

Unión por el Perú es otro partido que irá sin una alianza formal, pero se sumará al Frente Patriótico integrado por Antauro Humala y Virgilio Acuña. Su líder, José Vega, descartó que Humala intente postular.

En Contigo (antes Peruanos por el Kambio) han dicho que están buscando candidatos y que aún no definían si irán solos o en alianza.

Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, cinco partidos del Congreso disuelto estarían en el próximo Parlamento. De acuerdo al estudio, Acción Popular tiene 9% de las preferencias, seguido de Fuerza Popular con 8% y el Partido Morado con 5%.

Un 35% responde que no votaría por ningún partido el 2020, mientras que un 15% no precisa. (Infografía El Comercio)

Hace unos días el Jurado Nacional de Elecciones publicó el cronograma electoral que regirá para el proceso de enero.

(Infografía El Comercio)